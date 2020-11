Nominations des Grammy Awards : Beyoncé en tête

Ce mardi, les nominations pour les Grammy Awards, récompenses américaines de la musique, ont été annoncées. La Queen Beyoncé est arrivée en tête avec neuf nominations dans les catégories Album de l’année et Chanson de l’année. Les lauréats seront décernés le 31 janvier 2021, en personne ou en ligne.



Déjà 24 Grammy et 79 nominations en poche, Beyoncé est encore une fois finaliste pour son album Black Parade, sorti en juin en pleines manifestations contre les inégalités raciales aux États-Unis. Un album plein de renouveau puisqu’il lit un air presque rappé aux célèbres sonorités RnB de la chanteuse

Cette année, une grande importance est donnée par l’Académie au mouvement Black Lives Matter. En plus de l’album de Beyoncé, qui est devenu un véritable hymne au « black power », les chansons de Lil Baby The Bigger Picture et celle de H.E.R I Can’t Breathe font partie des finalistes pour la Chanson de l’Année.

Cette année donc, derrière la Queen B, Dua Lipa, Taylor Swift ainsi que le rappeur Roddy Ricch remportent chacun six nominations. Billie Eilish, qui avait raflé les prix des quatre catégories les plus prestigieuses en janvier 2020, a décroché cette année quatre nominations, dont celle pour l’Enregistrement de l’année et la Chanson de l’année. La rappeuse de 25 ans Megan Thee Stallion, un des phénomènes musicaux de l’année, fait elle-aussi une percée avec quatre nominations.

En 2017, la récompense de l’Album de l’année avait été remis à la chanteuse britannique Adèle, qui l’avait cassé pour en donner la moitié à Beyoncé.

Voici la liste de trois des principales nominations :

Album de l’année

• Jhené Aiko, Chilombo

• Black Pumas, Black Pumas



• Coldplay, Everyday Life

• Jacob Collier, Djesse Vol.3

• HAIM, Women in Music Pt. III

• Dua Lipa, Future Nostalgia

• Post Malone, Hollywood’s Bleeding

• Taylor Swift, Folklore

Chanson de l’année

• Beyoncé, Denisia Andrews, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim « Kaydence » Krysiuk et Rickie « Caso » Tice, Black Parade

• Roddy Ricch et Samuel Gloade, The Box

• Taylor Swift et Aaron Dessner, Cardigan

• Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk et Billy Walsh, Circles

• Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa et Emily Warren, Don’t Start Now

• Billie Eilish et Finneas O’Connell, Everything I Wanted

• HER, Dernst Emile II et Tiara Thomas, I Can’t Breathe

• Julia Michaels et JP Saxe, If The World Was Ending

Révélation de l’année

• Ingrid Andress

• Phoebe Bridgers

• Chika

• Noah Cyrus

• D Smoke

• Doja Cat

• Kaytranada

• Megan Thee Stallion

Visuel : © creative commons