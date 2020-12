Le monde de la culture soutient Michel Zecler

L’agression policière subie par le producteur de musique a soulevé un vent de soutiens pour Michel Zecler. De nombreux acteurs de la culture : artistes, chanteurs, footballeurs se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur solidarité.

Le média d’information Loopsider nous livrait jeudi 26 novembre une vidéo qui révèle des images d’un producteur de musique roué de coups par des policiers. Une vidéo qui est très vite devenue virale dans le contexte tendu de l’adoption de l’article 24.

Portrait de Michel Zecler

Michel Zecler est producteur de musique. Il co-fonde un label indépendant de rap et de hip-hop, Black gold Corp avec Valérie Atlan. Dans un entretien à Clique TV, cette dernière explique avoir rencontré Michel par l’intermédiaire de la chanteuse Diam’s. C’est ainsi que leur label voit le jour en 2005. Ils organisent en 2016 la tournée l’Âge de l’Or du Rap Français avec les groupes les plus légendaires de la fin des années 90. Tels que Akhenaton, Ménélik, Stomy Bugsy, et les Neg Marrons. Michel Zecler peu connu du grand public mais ami des artistes et des acteurs du monde musical a beaucoup été soutenu suite à son agression.

Soutien de la SACEM

Le directeur général et le Président du Conseil d’administration de la Sacem Jean-Noël Tronc et Bruno Lion, ont exprimé leur soutien au producteur de musique via leurs comptes Twitter. « Profondément choqué par les images insupportables de Michel Zecler dont la dignité extrême dans sa réaction est une leçon de démocratie et de courage. Il n’empêche : au-delà des faits individuels, une question de fond se pose pour la République et la diversité qui fait notre force. » déclare Jean-Noël Tronc. Bruno Lion réagit à son tour en exprimant « émotion et solidarité à Michel Zecler ».

Ces images insoutenables nous font mal à la République. Nous exprimons émotion et solidarité à #MichelZecler & son équipe. Nos collègues doivent pouvoir vivre et travailler en paix quelle que soit leur couleur de peau. @sacem @TPLM_Officiel https://t.co/mz79UXR1WC — Bruno Lion (@Bru_Lion) November 27, 2020

Soutien des artistes, chanteurs et rappeurs

Par ailleurs, de nombreux artistes on fait savoir leur soutien à Michel Zecler sur leur compte Twitter tels que Ben J, Hoshi, Aya Nakamura et Ninho. Ainsi, le rappeur français et membre du groupe de hip-hop et reggae Neg’ Marrons, Ben J a exprimé son désarroi face à la violence subie par Michel Zecler.

#Choc Inacceptable violence de ces policiers sur le producteur Michel que je connais bien,

Il faut que je justice soit faite, rien ne peut justifier une telle agression.

Bon rétablissement Michel @E_DupondM @GDarmanin https://t.co/lqqv8a9cgI — BEN-J NEG'MARRONS (@BenjNegmarrons) November 26, 2020

L’auteure-compositrice et interprète Hoshi a pris la parole pour exprimer sa tristesse face à cet événement le qualifiant de « honteux ».

Honteux. ? Force à ce monsieur. Ça met les larmes aux yeux de voir ça. Je hais cette violence. Comment en est-on arrivé là ? https://t.co/1HDs3ouwJ1 — Hoshi (@HoshiOfficial) November 26, 2020

Il en est de même pour l’artiste féminine française la plus écoutée sur Spotify en 2020. Aya Nakamura a reposté la vidéo de Loopsider. « Merci aux caméras et soutien à Michel Zecler » a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter. Ninho, le rappeur et auteur compositeur a posté le même message sur son compte.

Merci aux caméras ? et courage à Michel ?????? https://t.co/EIwA5rhNxF — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) November 27, 2020

Soutien des footballeurs

Parmi les personnalités révoltées, on compte également les joueurs de football français. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Benjamin Mendy ont ouvertement dénoncés l’interpellation du producteur. « J’ai mal à ma France » laisse entendre Antoine Griezmann en joignant la vidéo sur Twitter. Benjamin Mendy, le défenseur de Manchester City a rappelé l’importance de filmer les violences policières, clin d’oeil à l’article 24. « Sans les vidéos, il se serait passé quoi pour Michel ? On aurait préféré croire la version des policiers sous serment ? #commedhab » a-t-il fait savoir accompagnant son tweet d’une photo « Qui nous protège de la police ? ». Tandis que Kylian Mbappé a fait le choix d’un montage de la video accompagnée des paroles de Ma France à moi de Diam’s.

Michel Zecler a tenu à remercier ce fort vent de soutien sur son compte Instagram en postant une photo de lui et un message de paix: « …Je remercie tous ceux qui m’ont témoigné du soutien : proches, collègues, voisins, artistes, célébrités ou simples anonymes…Je réclame qu’aucune violence ni aucun amalgame ne soit fait en mon nom. Les faits sont graves. Ma réponse sera froide mais résolue… »

Visuel : ©Laetitia Larralde