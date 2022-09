Thanks for Nothing et la Nocturne Rive Droite 2022

Entre l’art contemporain et le milieu associatif, ce mercredi 14 septembre, la Nocturne Rive Droite invite ses quelques 40 galeries partenaire parisiennes à ouvrir leur porte pour de bonnes cause.

5 questions à Clarisse Damazy, responsable de la coordination et des projets à Thanks for Nothing

Comment Thanks for Nothing et la Nocturne Rive Droite se sont-elles retrouvées à s’associer sur cette soirée d’ouverture des portes de galeries d’art contemporain parisiennes?

La Nocturne Rive Droite est un événement qui se déroule depuis plus de 15 ans au coeur du 8e arrondissement de Paris. Elle rassemble une grande partie des galeries d’antiquité, d’arts moderne et contemporain et des libraires d’arts du quartier de l’avenue Matignon et des rues adjacentes. Chaque année, les galeries proposent une programmation forte le soir de la Nocturne avec des vernissages, signatures d’ouvrages et présentations des expositions. La Nocturne rassemble ainsi des milliers de visiteurs : amateurs d’art, professionnels de la cultures, journalistes et collectionneurs se pressent dans les galeries pour ce rendez-vous. L’événement s’est considérablement développé ces dernières années grâce à l’engagement sans faille de Guillaume Léage, propriétaire de la galerie Léage, accompagné d’un formidable Comité d’organisation.

En 2022, le Comité a sollicité la Présidente de Thanks for Nothing, Anne-Hélène Decaux, qui connait bien le quartier puisqu’elle a été Directrice du département art contemporain chez Sotheby’s et Senior Sales à la galerie Gagosian. Leurs échanges ont permis d’ajouter un nouveau volet à la programmation de la Nocturne en intégrant plusieurs associations afin de doter l’événement d’une dimension solidaire.

Quelles sont les associations partenaires? Et les bénéficiaires?

Notre volonté est d’intégrer des associations et des structures qui œuvrent dans tous les champs sociaux dans lesquels Thanks for Nothing a pour ambition d’agir concrètement depuis sa création en 2017.

Depuis 5 ans, Thanks for Nothing soutient de nombreuses associations dans 3 domaines : les droits humains, l’éducation et l’environnement.

Ainsi et en coordination avec le Comité d’organisation de la Nocturne, nous avons mis en place une programmation en 4 temps.

A partir de 17h, les galeries ouvriront leurs portes à des scolaires, des étudiants, ainsi que des associations. L’équipe de Thanks for Nothing a mobilisé plus d’une centaine d’associations qui sont invitées, de façon privilégiée, à bénéficier de cet événement.

A 19h, la Galerie Nathalie Obadia, située au 91 rue du Faubourg Saint Honoré, nous ouvrira très généreusement ses portes pour accueillir la performance musicale de l’artiste Nasima Omid.

A 19h30, l’artiste performer Yannos Majestikos débutera une déambulation dans les rues du parcours. Cette programmation est pensée en collaboration avec Latitutes Contemporaines, bureau de production d’artistes engagés, que nous avons souhaité mettre en valeur pour la Nocturne.

Par ailleurs, le traiteur solidaire, Le Café Coeur, qui agit pour l’insertion des personnes précaires et réfugiées, proposera quatre buffets au coeur du parcours dans les galeries suivantes : Art Research Paris, Raphaël Durazzo, Mayoral et Tonarbuoni Art pour que les visiteurs puissent se restaurer.

Enfin, la Nocturne Rive Droite 2022 s’est engagée à faire une donation au Parti Poétique, collectif fondé en 2003 qui lie l’art et l’environnement, afin de soutenir leurs projets notamment en Seine-Saint-Denis.

Pouvez-vous nous présenter le parcours et quelques unes des 40 galeries choisies?

Le parcours se déroule au coeur de l’avenue Matignon, des rues du Faubourg Saint-Honoré, du Cirque, de Penthièvre, de Miromesnil, Saint-Philippe du Roule, de Miromesnil et de Messine. Le quartier s’est beaucoup développé depuis 2 ans avec l’arrivée de nombreuses galeries modernes et contemporaines. Il rassemble ainsi une diversité et un nombre de galeries exceptionnels, où chaque visiteur peut découvrir la création sous toutes ses formes : du mobilier ancien, aux impressionnistes, artistes modernes ou encore contemporains.

Parmi les différentes expositions, j’invite les visiteurs à se rendre à la galerie Léage, trésor de mobilier ancien et d’objets d’art fabuleux. Les visiteurs peuvent poursuivre leur balade chez Nathalie Obadia avec la visite de l’exposition de Benoît Maire. Dès 19h, une performance musicale de Nasima Omid est proposée devant les oeuvres de l’artiste, avant de retrouver à 19h30, devant la galerie, Yannos Majestikos pour une performance déambulatoire. Je recommande aussi la découverte des espaces de la galerie Perrotin et Perrotin Secondary Market, ayant ouvert il y a environ 1 an, avenue Matignon. La galerie Malingue inaugure son exposition « Des années 30 aux années 70 », avec une très belle sélection d’oeuvres de Matisse, Chagall, Hantaï…

Au 36 avenue Matignon, Siân Folley, Directrice de la galerie Mayoral, propose aussi à 19h30 une visite guidée de l’exposition sur Jordi Alcaraz.

Toutes les galeries proposent de très belles expositions et nous recommandons vivement aux visiteurs de déambuler au fil des rues et de découvrir également les librairies et antiquaires du quartier.

Cette rentrée 2022 est-elle un moment particulier pour se pencher sur le travail de ces galeries de la Rive Droite, et pour vous, à Thanks for Nothing?

La rentrée est un moment idéal et charnière pour ouvrir le dialogue entre art et solidarité et mobiliser le grand public.

Pour les galeries, il s’agit d’un moment très important de reprise d’activités, en particulier pour les galeries d’art contemporain avant les foires que sont Frieze, Paris +,… Il est important de commencer à mobiliser les publics dans cette perspective, dès le mois de septembre.

Pour Thanks for Nothing, il est important de mettre en avant les galeries et de tisser des relations fortes avec elles car elles sont un des acteurs majeurs du monde de l’art. De plus, participer à la Nocturne Rive Droite s’inscrit dans la continuité d’un des projets majeurs de notre association : la Semaine Art et Engagement.

Depuis 2018, Thanks for Nothing organise le Colloque Art et Engagement en collaboration avec le musée du Louvre. Et en septembre 2021 et à la suite des confinements successifs, nous avons décidé de développer le Colloque en une Semaine de l’Art et de l’Engagement. Cette semaine a d’ailleurs vu le jour dans le quartier de la Nocturne puisque nous avions alors rassemblé plus de 20 galeries du 8ème arrondissement pour ouvrir les portes des galeries aux scolaires, étudiants et bénéficiaires d’association.

En 2022, nous avons renouvelé cette première édition très réussie grâce à la mobilisation de plus 50 galeries à travers tout Paris et la Petite Couronne. En 1 semaine, nous avons organisé plus de 60 visites pédagogiques pour plus de 1 500 jeunes de la maternelle au lycée, ainsi qu’à destination d’étudiants et de bénéficiaires d’associations.

Nous sommes donc très heureuses de retrouver beaucoup de galeries de la Semaine Art et Engagement dans le cadre de la Nocturne Rive Droite.

Nous sommes également ravies de pouvoir souligner leur engagement si fort au profit de tous les publics et leur générosité à cette occasion.

Pouvez-vous nous dire un mot de vos attentes sur ce type de projet et s’il y aura des suites?

Nous espérons pouvoir créer de belles rencontres, de beaux échanges entre les galeristes – qui sont toujours ravis de parler de leur métier et de leurs artistes – et les publics ! Pendant la Semaine Art et Engagement, nous avions été très heureuses de constater que ces visites avaient une dimension non seulement artistique, mais très professionnalisante aussi pour les jeunes publics.

Nous sommes toujours ravies d’impliquer les galeries dans ces échanges, car nous constatons que le rôle des galeries dans la création et la diffusion artistique est trop souvent méconnu. Qui plus est, nous souhaitons les valoriser pour la qualité de leur programmation et de leurs expositions. Nous voulons rappeler que les galeries sont des espaces gratuits, accessibles à tous et qui proposent pendant toute l’année des expositions magnifiques et qui peuvent souvent rivaliser avec celles des grands musées !

Nous avons vocation à mettre en avant leur travail formidable, d’autant que certaines membres de l’équipe ont travaillé dans des galeries majeures au cours de leurs carrières : Anne-Helene Decaux, notre Présidente-bénévole, chez Gagosian, Marine Van Schoonbeek, notre Directrice générale, chez Chantal Crousel, ou encore Anaïs de Senneville, Membre du Conseil d’administration et bénévole, chez Max Hetzler.

Les galeries manquent parfois de temps, c’est donc un plaisir pour chacune d’entre nous de se mettre au service de ces galeries, pour valoriser leur travail et leur faire rencontrer de nouveaux publics.

–

Crédit image : Nocturne Rive Droite