Chaumet lance un Prix unique pour mettre en valeur les femmes “passeuses de culture”

“Parler du beau, et rendre la vie plus belle, pour nous le moment est arrivé”. C’est par ces mots que Jean-Marc Mansvelt, Directeur Général de Chaumet, a introduit l’annonce de la création officielle de ce nouveau prix, lors d’une conférence de presse ce mercredi.

Les joaillers de la Maison Chaumet viennent de lancer ce nouveau programme nommé Echo Culture Awards, visant à soutenir des femmes qui s’engagent à transmettre la culture par leur action sur le terrain, pour que celle-ci “circule et se partage”.

À travers les projets de ces « passeuses de culture », des rencontres se créent, des gens se rassemblent, des dynamiques se profilent, favorisant la curiosité et l’échange.

Ouvert aux candidates depuis le 10 janvier dernier et jusqu’au 10 mars, le prix a été officiellement inauguré en présence de Jean-Marc Mansvelt. Charlotte Le Pigeon représentait le personnel de Chaumet, impliqué dans le choix de ces femmes. Et les partenaires privilégiées de ce projet seront les membres de l’association Thanks For Nothing, dont la directrice générale et co-fondatrice, Marine Van Schoonbeek.

“Thanks For Nothing est au coeur d’un projet fabuleux”, a déclaré Mansvelt, “autour d’artistes contemporains qui se mobilisent.” Ses membres, pourvues d’une expérience de plus de cinq ans en organisation de projets artistiques et solidaires ayant un impact concret sur la société, avec associations, artistes et institutions culturelles, aideront à faire remonter des projets de terrain vers le jury.

“Convaincue que la culture est un puissant moyen de créer du lien”, la Maison Chaumet souhaite ainsi « mettre en lumière, au travers de son Prix, trois projets culturels de terrain, imaginés par des femmes qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes.”

L’équipe a insisté sur son envie de propager le désir de culture, de trouver celles qui savent mettre l’art en résonance, démultiplier les liens. Elle a cité en exemple le MuMo, le Musée Mobile créé par Ingrid Brochard pour rendre l’art contemporain accessible “à ceux qui en sont éloignés”.

Les meneuses de projets appeler à candidater peuvent touche à tous les champs de la création, des arts plastiques au design, en passant par la littérature, l’artisanat, la préservation du patrimoine, l’enseignement, les arts du spectacle ou les arts visuels. “Nous nous mettons le moins de limites possibles,” a déclaré le DG.

“Chaumet Echo Culture Awards récompense des projets culturels qui créent du lien social et diversifient les publics, avec un impact réel et mesurable sur le terrain. Ils ont vocation à vivre sur la durée, de manière récurrente ou pérenne.”

Jean-Marc Mansvelt a également dévoilé le nom de la président du jury : l’actrice Sandrine Kiberlain. Les autres membres seront des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur implication et de leur engagement dans tous les domaines de la culture. Les équipes Chaumet seront représentées par une voix symbolique.

Les prix, qui vont de 10 000 à 50 000 euros, seront remis le 18 avril 2023.

Pour candidater : https://www.chaumet.com/fr_fr/candidatures-echo-culture-awards

Visuels : ©Melissa Chemam