L’artiste Xu Bing réalise l’étiquette du Château Mouton Rothschild

Chaque année depuis plus de 70 ans le domaine confie le design de son étiquette à un artiste contemporain

Xu Bing est un artiste contemporain chinois parmi les plus doués de sa génération. Diplômé de l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin, il part pour les Etats-Unis en 1990 suite aux évènements de l’année précédente en Chine. Son travail s’articule majoritairement autour de la calligraphie, pratique très importante dans son pays natal. L’une de ses principales œuvres The book from the sky, rassemble plus de 4000 caractères proches du Mandarin mais sont en réalité purement fictifs.

Pour son cru 2018, Château Mouton Rothschild confie la réalisation de l’étiquette à l’artiste Xu Bing. Ce vin du Médoc fait partie des plus prestigieux de la gastronomie française. Tous les ans le travail de design est confié à un artiste contemporain pour mieux se démarquer. Cette année vous pourrez retrouver les caractères calligraphiques d’inspiration chinoise de Xu Bing.

Visuel : ©Jonathan Dresner Creative commons