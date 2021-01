L’agenda du weekend du 9 janvier

Le weekend est déjà là, le froid aussi, mais on vous a concocté un programme d’activités qui vous réchauffera le corps et l’esprit. Entre expositions, instant saveur et concert en ligne, le weekend promet d’être animé.

« Congo in Conversation », par Finbarr O’Reilly

C’est sur les grilles de la Tour Saint-Jacques qu’est présentée cette exposition un brin spéciale. Pour rappel, le prix Carmignac récompense depuis 11 ans les clichés du photojournalisme. Cette onzième édition fut remportée par le Gallois Finbarr O’Reilly. Son projet « Congo in Conversation » retranscrit avec justesse et émotion le cœur battant de la République du Congo. Un projet photo empli d’humanité, documentant comme il le dit les défis « humains, sociaux et écologiques » dont les problématiques se sont amplifiées avec la crise sanitaire actuelle. Exposition gratuite du 6 au 27 janvier, plus d’informations ici.

Regard d’une artiste, Frida Kahlo, l’exposition

La galerie de l’Instant propose, par le biais du travail héritage de l’artiste américano-suisse Lucienne Bloch, une rétrospective touchante de la vie de Frida Kahlo. Nul besoin de présenter ce qui est toujours perçue comme une source d’inspiration et une légende dont l’attrait semble inépuisable. Son amie Lucienne Bloch lui rendit un bel hommage de par cet ensemble de photographies qui nous plonge aujourd’hui dans le quotidien et l’intimité de l’artiste mexicaine. Des portraits charismatiques aux scènes de vie plus vulnérables, du noir et blanc aux couleurs… De multiples petits fragments de la vie de Frida Kahlo, puissante et majestueuse, sont ainsi mis à la portée de tous. Et si vous y laissiez être tenté ? Exposition gratuite, jusqu’au 14 mars 2021.

Galette des rois, chez The French Bastards

Instant saveur. Comment résister à l’Epiphanie ? Ce weekend, l’atypique boulangerie The French Bastards vous invite pour l’édition de la galette des Rois 2021… quelque peu spéciale ! Aux côtés de son invité (le brillant chef pâtissier Nicolas Lambert), le chef Julien Abourmad décida de créer une galette entièrement à distance, au caramel-pécan, donnant un résultat alléchant. La recette s’inspire d’un alliage entre chou au caramel et praliné pécan, frangipane aux pécans, amandes et caramel et est agrémentée d’une ultime touche de gourmandise : sirop épicé et caramel fudge. Galette à retrouver chez The French Bastards, 45€ pour 6/8 personnes. De quoi donner l’eau à la bouche. Retrouvez notre top 6 des galettes.

« An Impossible Concert Experience », d’Avatar

Une bonne nouvelle pour les adeptes de métal en ce début d’année ! Les suédois Avatar vous donnent rendez-vous pour pas moins de 4 concerts en live-stream ce mois-ci. Celui du 9 janvier ouvre le bal. Forts du succès de leur dernier album Hunter Gatherer et en attendant de les retrouver sur scène pour la première partie d’Iron Maiden à Paris (en juillet prochain), Avatar sera présent pour une expérience visuelle et auditive décoiffante. Petite particularité, le groupe a proposé – un mois plus tôt – à son public de voter et prendre part au choix des setlists. Le live commence à 22h00 samedi, disponible en streaming. 45€ le ticket pour les 4 concerts.