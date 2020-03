L’agenda du week-end du 14 mars

Encore quelques jours pour profiter des événements culturels, avant que le coronavirus n’ait eu raison de nous… Pour chaque événement, merci de prendre contact avec le lieu. Nous mettons à jour en temps réel cet article au gré des annulations.

Clôture du festival Ardanthé au Théâtre de Vanves ( annulé)

Le célèbre festival de performance clot sa 22e édition ce weekend . Ce samedi aura lieu la seconde partie de [Déca]danse #5 – Part 2 + Mellina Boubetra + Benjamin Coyle + Lotus Eddé Khouri & Christophe Macé. Suivi du spectacle Intro de Mellina Boubetra et Lotus de Eddé Khouri & Christophe Macé .

Où : Théâtre de Vanves, 12 rue Sadi Carnot, 92170 Vanves

Lia Rodrigues présente sa création Fúrias au Théâtre de Gennevilliers, uniquement ce week-end !

Encore et toujours de la danse, ne loupez pas la représentation Fúrias de Lia Rodrigues ce week-end au Théâtre de Gennevilliers et découvrez les danseurs issus de la favela de Maré. Entre révolte et résistance exprimées par les corps, la puissance est maximale.

Quand : samedi 14 mars à 18h et dimanche 15 mars à 16h

Où :Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national, 41 Av. des Grésillons, 92230 Gennevilliers

Du cirque poétique avec Humans de Yaron Lifschitz et la compagnie Circa à La Scala

Derniers jours pour découvrir un spectacle insolite : l’humaine condition interrogée au travers de performances acrobatiques et danse contemporaine ? C’est réalisé oui, avec le spectacle pour le moins hybride de Yaron Lifschitz et la compagnie Circa présenté à la Scala.

Quand ? Jusqu’au 22 mars 2020, samedi à 21h et dimanche à 17h.

Où : La Scala,13 Boulevard de Strasbourg 75010

L’exposition Faire corps à la Gaieté lyrique

Si vous souhaitez bouger et danser ce week-end, sachez que l’exposition Faire corps, à la Gaieté Lyrique le permet. Adrien M propose une exposition immersive, « exposition expérience », permettant de saisir les mouvances du monde vivant au contact de l’homme.

Où ? Gaieté Lyrique, 3bis Rue Papin, 75003 Paris

Quand ? Jusqu’au dimanche 3 mai 2020



Performances au Maif Social Club ( Annulé)

Samedi 14 mars à 10 h 30 et 15 h aurait du avoir lieu le Spectacle YKIMNAR +3°C (You Know I’M Not A Robot), au Maif social Club, 37 rue de Turenne. Cela est annulé mais le lieu reste ouvert, ainsi que l’exposition Champs Libres

Les municipales !

Eh oui, car si nombreux événements culturels sont annulés, ce n’est pas le cas des élections municipales qui se tiendront ce dimanche 15 mars, alors n’oubliez pas d’aller voter.

Visuel:Gaité Lyrique