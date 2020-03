Le M.U.R s’expose au Zénith Paris-La Villette

Après Renaud Monforny, Julien Mignot, Vincent Delern et Mathias Malzieu, ce sont les artistes de l’association M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif) qui prennent place au Zénith jusqu’en juin 2020.

Depuis 2015, le Zénith Paris-La Villette propose un cycle d’expositions temporaires par an, au sein de son établissement intitulé « Regard« . Le but : promouvoir des formes artistiques auprès de son public. Ainsi, jusqu’au mois de juin 2020, le Zénith Paris-La Villette fait place au M.U.R. Cela s’inscrit dans le cadre de la sortie du livre « Le mur/The wall 2016-2018 » dédié aux performances réalisées sur le Mur entre 2016 et 2018. Ce livre est édité par Hermann Editions et paru le 18 septembre dernier.

Fondée en mars 2003, autour de l’artiste Jean Faucheur, le M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif) est une association engagée dans la promotion de l’art contemporain et plus particulièrement de l’art urbain. Cette association propose à des artistes urbains, d’investir de manière régulière, un panneau situé à l’angle de la rue Saint Maur et de la rue Oberkampf. Le principe est de réaliser une oeuvre originale de 3x8m au minimum sur un ou deux jours. Il s’agit d’oeuvres éphémères selon le principe d’une affiche recouvrant l’autre.

L’exposition « Regard », qui met à l’honneur le graffiti, propose une sélection de 25 créations réalisées par des artistes issus du monde entier sur le Mur de la rue Oberkampf de Paris 11e. Elle est ouverte au public les jeudi 12 mars de 18h à 21h et le dimanche 22 mars de 14h à 17h.

La liste des artistes exposés:

-Mr. Dheo (Portugal)

-Hendrik Beikirch Ecb (Allemagne)

-Twoone (Japon)

-Spaik, Cix Mugre, Stinkfish (Mexique)

-Levalet, Monkeybird, Mahn Kloix, Mioshe, Leo & Pipo, Nerone, Noon, Doudou Style, Lady M, Tetar (France)

-Andrea Ravo Mattoni (Italie)

-Nhobi, Erica Mizutani (Brésil)

-Nevercrew (Suisse)

-Dourone (Espagne)

-David Petroni (Argentine)

-Murone (Espagne)

-Ghizlane Agzenai (Maroc).

Exposition « Le M.U.R » au Zénith-Paris La Villette

Jusqu’en juin 2020

Direction artistique / scénographie / post-production : Ann Céline Blanc.

Inscription obligatoire sur : http://www.zenith-paris.com

Visuels: ©Le M.U.R et le-zenith.com