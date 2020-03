Mesures préventives : les rassemblements de plus de 100 personnes annulés pour cause de Covid-19

Depuis deux semaines, les restrictions et interdictions ministérielles pour faire face à la propagation du virus se multiplient. Et aujourd’hui, un nouveau coup est porté à la culture.

Alors que dimanche dernier, le Ministère de la Santé interdisait une nouvelle fois les rassemblements trop important, baissant la limite (déjà réduite à 5000) à 1000 personnes, c’est aujourd’hui Edouard Philippe qui annonce le nouveau coup de théâtre. Dorénavant, et jusqu’à nouvel ordre, ce sont 100 personnes maximums qui pourront se trouver dans un même lieu fermé au même moment. Cette mesure survient après celle de notre Président annonçant la fermeture de toutes les écoles et universités dès lundi 16 mars.

Cette nouvelle décision fait une fois de plus l’effet d’une bombe dans le milieu de la culture, puisqu’il entraine de nouvelles fermetures de salles de spectacle et de musées. Ce sont cette fois-ci des petites salles comme La Ménagerie de verre, ou le Centre Culturel Suisse, qui sont touchés. Et plusieurs grandes salles annoncent leur fermeture complète jusqu’à nouvel ordre, comme le Théâtre Chaillot qui vient de le faire par communiqué de presse. Pour limiter le coup porté à ces structures parfois fragiles, en raison d’une multitude de facteurs qui semblent s’accumuler ces derniers mois, n’hésitez pas à vous joindre à l’initiative de Toute La Culture pour permettre au spectacle vivant de survivre en ces temps difficiles.

Visuel : ©All creative commons – Flickr