Pour une défense du Spectacle Vivant face au Coronavirus : Tous ensemble au moins en ligne

Chers Lecteurs, chers artistes, chers amis qui font la culture,

Alors que le Président Macron s’apprête à parler aux Français ce soir, nous sommes inquiets. De manière générale, bien sûr, face à la pandémie qui croît, mais aussi de manière bien spécifique pour le monde du spectacle vivant que nous suivons et pour qui nous tremblons. Alors que depuis plusieurs semaines, nous attendons au jour le jour de savoir s’il sera possible de voir tel ou tel spectacle, si tous les artistes sont en forme, si cela jouera bien ou si cela fermera par mesure de précaution. Alors qu’à chaque article nous nous demandons si toutes les dates seront tenues, si au moment même de la publication de notre article une deuxième représentation aura lieu. Alors que les spectacles et concerts de salles de plus de 1000 places comme l’Opéra de Paris, le Châtelet, la Philharmonie, l’Opéra de Marseille ou l’Auditorium de Lyon, ainsi que toute la vie culturelle de Mulhouse se sont arrêtés ces derniers jours, nous craignons qu’en passant au stade 3 de la lutte contre le COVID19, tous les spectacles et rassemblements soient annulés et ce, bien en deçà de 1000 spectateurs. Ayant déjà fait 50 morts en France, la maladie risque de tuer également bien des initiatives et des lieux culturels.

En parallèle, alors que nombre d’entre-nous sont entrés en télétravail et restent un maximum chez eux, pourquoi ne pas proposer aux Françaises et aux Français, plutôt que de regarder des séries en streaming, de participer activement à la survie du spectacle vivant en temps de Coronavirus en regardant et en achetant des captations des spectacles qui auraient dû être joués chaque soir de ces prochains jours et prochaines semaines?

Bien sûr, nous sommes conscients que le spectacle vivant est par essence vivant et que la captation n’en rendra jamais parfaitement toutes les nuances. Mais un beau travail peut-être fait qui permettrait de continuer à partager de l’émotion ensemble, malgré le confinement. C’est pourquoi Toute La Culture ouvre d’ores et déjà dès ce soir ses pages aux compagnies, artistes et talents jeunes, moins jeunes, qui ont envie d’être vus, entendus, malgré les salles qui se vident.

Et nous sommes en train d’étudier avec nos développeurs une solution de streaming efficace qui permettrait aux Français et aux Françaises d’envoyer directement de l’argent aux salles de spectacles pour voir les pièces qui s’y jouent ou qui devaient s’y jouer.

Écrivez-nous, rejoignez-nous, avec l’espoir que ce soir nous laisse encore un peu de temps pour capter un maximum de spectacles et leur permettre de vivre les quelques semaines où l’épidémie réduit ou annihile leur audience.

Amélie et Yaël

[email protected]

[email protected]

