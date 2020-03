La réalisatrice franco-américaine Tonie Marshall est morte

La réalisatrice franco-américaine Tonie Marshall, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus beauté (institut) en 2000, est décédée, ce jeudi 12 mars, à l’âge de 68 ans.

La cinéaste franco-américaine Tonie Marshall est décédée, ce jeudi matin, à l’âge de 68 ans, des suites d’une longue maladie. Elle est la seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus beauté (institut) en 2000. Le film fera l’objet d’une adaptation télévisée en 2005 pour la chaîne Arte, sous le titre Vénus et Apollon. En 2002, elle réunit Catherine Deneuve et William Hurt dans Au plus près du paradis, comédie romantique conçue comme un hommage à Elle et lui de Leo McCarey. L’année suivante, elle met en scène une parodie de téléachat sur fond de crise conjugale avec France Boutique, interprétée par Karin Viard, François Cluzet et Judith Godrèche. En 2008, elle retrouve l’une de ses actrices fétiches : Nathalie Baye, dans Passe-passe.

Réalisatrice et scénariste d’une dizaine de films, elle a aussi été vue dans des longs-métrages de Jean-Claude Brialy, Jean-Michel Ribes ou Jean-Claude Biette. Elle fut aussi une comédienne de théâtre et une productrice. Elle dirige jusqu’à son décès et depuis 1993 la société de production qu’elle a créée : TaboTabo Films.

Tonie Marshall était la fille du producteur américain Mike Marshall, décédé en 2005, et de la comédienne Micheline Presle, aujourd’hui âgée de 98 ans.

Crédit Photo Wikipédia