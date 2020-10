L’agenda culture de la semaine du 26 octobre

Cette semaine, danse, peinture, théâtre et humour nous permettent à nouveau d’échapper l’espace d’un instant précieux à la morne tristesse des jours à venir.

Festival Move au Centre Pompidou

Cette 4ème édition du festival à l’intersection de la danse, la performance et l’image en mouvement, s’organise autour du thème « Vulnérabilités, jeter son corps dans la bataille ». On y trouvera des questionnements sur la notion de vulnérabilité dans cette société où le travail et les modalités de la vie sociale et intime ne peuvent qu’affecter nos corps. Aucun corps ne sera absent de cette grande vision d’ensemble : corps handicapés, vieillissants, non-binaires, racisés… Ils trouveront tous la place pour s’exprimer et s’émanciper des regards normatifs dans ce grand espace de création et de liberté.

Où : Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou, 75004 Paris).

Quand : du mercredi 28 octobre au dimanche 8 novembre.

Entrées libres.

Matisse, comme un roman au Centre Pompidou

L’actualité du Centre Pompidou est particulièrement riche cette semaine, avec également l’ouverture de son exposition consacrée à l’un des grands peintres du XXème siècle, aussi influant et avant-gardiste à sa manière que Picasso, son contemporain. L’exposition est l’occasion de célébrer les cent-cinquante ans de l’artiste tout en proposant une lecture inédite et singulière de son œuvre, découpée en chapitres et interagissant avec des textes la complémentant.

Où: Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou, 75004 Paris).

Quand: du 21 octobre 2020 au 22 février 2021.

Réservations en ligne obligatoires.

Semaine d’Art en Avignon

La Semaine d’Art en Avignon se poursuit jusqu’au samedi 31 octobre. Vous pourrez encore y découvrir de nombreuses spectacles : du Jeu des ombres de Valère Novarina, réinterprétation du mythe d’Orphée, à une adaptation en marionnettes du colossal Moby Dick par Yngvild Aspeli, en passant par une réactualisation d’Andromaque de Racine, dans une mise en scène épurée de Gwenaël Morin, laissant toute la place à des jeunes comédiens pour répandre leur énergie sur scène.

(ndlr : Suite à une suspicion de Covid au sein de l’équipe artistique d’Yngvild Aspeli et dans l’attente des résultats, les représentations de Moby Dick des 27 et 28 octobre ne pourront malheureusement avoir lieu).

Où : Avignon. Divers lieux de représentations à retrouver dans la programmation.

Quand : toute la semaine jusqu’au samedi 31 octobre.

Ce jour-là, je n’ai pas fini ma chocolatine de Clément Julliard

Un peu d’humour ne fera pas de mal en ces temps sombres et c’est exactement ce que nous allons vous proposer avec les deux spectacles suivant. D’abord, lauréat du prix des Planches de l’Icart 2019, Clément Julliard, qui dans ce one-man show raconte sa vie avec humour et émotion, retraçant son parcours de petit garçon révolté à adolescent misanthrope, jusqu’à devenir le jeune homme un peu perdu dans ce monde, qu’il est aujourd’hui. Spectacle accessible dès 12 ans.

Où : La Petite Loge Théâtre (2 rue la bruyère 75009 Paris).

Quand: du 26 octobre au 28 décembre.

Réservez ici.

Pfff… Une conférence de Pierre Emmanuel Barré

Dans ce nouveau spectacle, l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré, a comme ambition de donner son avis sur tout, sans filtre. Mais cette fois, comme l’indique le mot « conférence », il cherchera aussi à instruire son public. Mêler humour et transmission du savoir, beaucoup l’ont fais avant lui, pour savoir si il sera à la hauteur de la tâche rendez-vous au Trianon !

Où: Le Trianon (80 Blvd de Rochechouart, 75018 Paris).

Quand: Le 31 octobre et le 1er novembre.

Réservez ici.

visuel : Une Semaine d’art en Avignon Yan Pei-Ming, Tigres et vautours (détail), 2015, huile sur toile, 250 x 300 cm. Graphisme : mine de rien