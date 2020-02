L’agenda culture de la semaine du 24 février 2020

L’étoffe des rêves de Séoul-Paris au Musée Guimet

Le Musée consacré à l’art asiatique devient grâce à une exceptionnelle donation textile, le lieu ayant la plus importante collection au monde de textiles coréens en dehors de la Corée. Lee Young-hee (1936-2018), vue comme la plus grande figure de la mode coréenne dans son pays, est une couturière-styliste reconnue internationalement.

Consacrée par son pays, a propulsé sur la scène internationale l’image d’une Corée moderne et décomplexée, fière de son illustre passé et de sa tradition raffinée. Puisant son inspiration et sa philosophie dans le hanbok, le vêtement traditionnel des femmes coréennes, son art s’épanouit dans une modernité sans cesse renouvelée, passant de la parfaite maîtrise des formes traditionnelles aux figures aériennes d’un hanbok libéré. Alliant tradition et modernité, elle réinvente le hanbok,costume traditionnel coréen.

L’exposition est visible au musée jusqu’au 9 mars 2020.

