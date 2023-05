Médecines d’Asie, une exposition qui prend soin de nous

Soignez votre esprit au musée Guimet qui consacre sa nouvelle exposition aux médecines d’Asie, avec un parcours holistique qui nous emmène du corps humain aux royaumes divins.

La nouvelle exposition du musée Guimet aborde un thème peu commun pour un musée d’art : la médecine asiatique. Avec plus de 250 œuvres en grande partie issues des collections du musée et dont certaines sont exposées pour la première fois, l’exposition s’intéresse aux trois principales traditions médicales asiatiques : celles de l’Inde, de la Chine (et de l’Extrême-Orient) et du Tibet. Mais la vocation de ce parcours n’est pas scientifique : il expose les représentations dans l’art et l’artisanat de la médecine, allant de la maladie à la guérison, en passant par la protection des talismans et la pharmacopée.

Aujourd’hui, les médecines traditionnelles asiatiques sont connues et pratiquées en Europe, de même que la médecine occidentale l’est en Asie. Les deux conceptions sont différentes : en Europe le médecin soigne la maladie, en Asie il protège la bonne santé du patient. Si les trois grandes médecines d’Asie ont leurs spécificités, elles partagent une base commune, dont cette approche holistique du patient sain. En effet, le médecin soigne autant le corps que l’âme en connexion avec son environnement, reliant l’infiniment grand et l’infiniment petit, le monde des vivants et celui des esprits. L’autre point commun majeur est la circulation des flux énergétiques et vitaux dans le corps et le maintien de leur équilibre comme principe de base de ces thérapies.

L’exposition se découpe en quatre grandes parties : les origines historiques et mythologiques, le diagnostic et le soin, la médecine de l’âme et le rapport entre médecines orientales et occidentales. La scénographie suit les principes asiatiques en s’adressant à la fois à notre corps et à notre esprit avec par exemple la matérialisation lumineuse des flux énergétiques ou la reconstitution de l’ambiance feutrée d’une apothicairerie. Le visiteur peut également choisir de faire une pause au cœur de l’exposition et de suivre l’une des méditations guidées de Matthieu Ricard, ou regarder les vidéos de Christophe André qui s’appuie sur les œuvres du musée pour parler de la méditation. Ainsi, la preuve est ici faite qu’une visite au musée, et par extension la culture, peut aider à soigner l’âme, et donc à nous garder en bonne santé.

La médecine asiatique est fortement liée à la religion, ce qui pourrait expliquer sa grande représentation artistique, le sacré étant l’un des principaux sujets en Asie. En effet, la transmission des savoirs au Tibet était liée à une formation religieuse, ou encore de nombreuses divinités ont le pouvoir de protéger de la maladie ou de guérir, à condition de les respecter car elles peuvent aussi déclencher les pires épidémies. De nombreux rites existent et mettent en avant l’aspect social de la maladie, comme le montrent les rituels d’exorcisme, notamment ceux des chamanes coréens. On trouve également de nombreuses amulettes visant à se protéger des accidents et des maladies, ainsi que de très beaux vêtements talismaniques pour les enfants, considérés plus fragiles car leur âme n’est pas encore bien accrochée à leur corps.

Une fois que le médecin a posé son diagnostic, la prise de pouls en étant un élément central, le soin peut prendre plusieurs formes, souvent combinées. Le patient peut avaler un traitement à base de plantes ou de matières animales, suivre des séances d’acupuncture ou de moxibustion, faire du yoga ou se faire masser, tout ayant pour but de rétablir la bonne circulation des énergies. Associées à une bonne alimentation et à l’évitement des excès, ces pratiques servent également à prévenir la maladie. La santé s’entretient et se protège donc au quotidien.

Si la dernière partie de l’exposition consacrée aux liens entre Orient et Occident, présentée sous la forme d’une bibliothèque, est plus difficile d’accès, on y constate néanmoins que les échanges sont anciens. Glissée aux milieux des autres ouvrages, une gravure de pangolin, clin d’œil à la médecine actuelle, vient souligner les difficultés de communication et de compréhension entre les différentes cultures, même si aujourd’hui les médecines orientales et occidentales cohabitent et se complètent.

Cette exposition captivante nous permet d’élargir nos idées sur la médecine d’Asie tout en portant un regard nouveau sur certaines œuvres. Elle nous offre aussi la possibilité de repenser notre approche personnelle du soin, ce qui est essentiel après ces années de crise sanitaire. Elle souligne l’importance d’une bonne hygiène de vie, de la prévention de la maladie et du maintien d’un bon équilibre dans notre corps, notre esprit, notre société et notre environnement. Car quand l’un des composants s’enraye, c’est l’ensemble du système qui en pâtit.

Catalogue : Médecines d’Asie, l’art de l’équilibre – Une coédition Musée national des arts asiatiques – Guimet / In Fine – 288 pages, 220 illustrations, 37 €

Médecines d’Asie – L’art de l’équilibre

Du 17 mai au 18 septembre 2023

Musée Guimet – Paris

Visuels : 1- affiche de l’exposition / 2- Purusha Népal, daté 1806 – Détrempe sur toile – H. 159 cm x l. 95 cm Paris, Musée national des arts asiatiques – Guimet, donation Lionel et Danielle Fournier (1989), MA 5171 Photo (C) RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado / 3- Mannequin d’acupuncture, Chine, dynastie Qing, 18e siècle, Papier et carton, laqué et peint, H. : 46,5 cm ; l. : 14 cm – Paris, Musée national des arts asiatiques – Guimet, don Sir Humphrey Clarke (1967), MG 24068 – Photo (C) RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier / 4- Postures de yoga, Inde, Andhra Pradesh ou Tamil Nadu, vers 1820, Gouache sur papier, H. 40,5 cm ; L. 56 cm – Londres, British Museum, 3005.4 – Photo (C) The Trustees of the British Museum / 5- Docteur prenant le pouls de sa patiente, Felice Beato (1832-1909) – Album « Views and costumes of Japan », studio Stillfried & Andersen, Japon, Yokohama, 1877-1880 – Epreuve à l’albumine sur papier, coloriée H. 19,5 cm ; L. 24,2 cm – Paris, Musée national des arts asiatiques – Guimet, AP11411 – Photo (C) MNAAG, Paris, dist. RMN-Grand Palais / image musée Guimet