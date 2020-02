Le carnaval de Venise, arrêté.

Samedi, l’Italie a annoncé la mise en isolement de plusieurs communes du nord. Plusieurs cas contaminés par le coronavirus en très peu de temps, trois morts… des décisions ont été prises ce samedi à Venise.

Ce dimanche, plus de 50 000 personnes se réveillaient dans des lieux d’où il est interdit de sortir, des villes mises en quarantaine, où il faut désormais une dérogation pour pouvoir circuler. En Vénitie, 25 cas confirmés, et 1 mort. À la mi-journée, le gouverneur de la province de Vénétie a réagi directement en annonçant la fin du Carnaval de Venise… alors que celui-ci devait finir le 25 février. Aussi connu que celui de Rio, le carnaval de Venise est un rendez-vous annuel très convoité – par les touristes et les commerçants. Une perte est donc annoncée pour ces derniers, et les touristes devront se préparer à quelques tests médicaux en rentrant chez eux.

Venice, February 23rd 2020 – After 16 days of Carnival, the public events of Venice Carnival 2020 end today at 12 pm. Next edition of Venice Carnival will be held from Saturday 30 January to Tuesday 16 February 2021. pic.twitter.com/2VqfXYu6jG — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 23, 2020

En attendant, le premier ministre italien annonce la fermeture des entreprises et des établissements scolaires de ces zones, et tous les autres carnavals, les compétitions sportives, sorties scolaires et autres événements publics sont annulés, et ce, jusqu’au 1er mars en Vénétie.

À la Fashion week de Milan, on s’est beaucoup inquiété. Les défilés se sont poursuivis sans panique, mais quelques designers ont décidé de faire défilés les mannequins à portes closes, avec retransmission en streaming.

Giorgio Armani livestreamed his Milan Fashion Week show from an empty room amid coronavirus fears, and he even wore a face mask https://t.co/6kO46jd2zc — Insider (@thisisinsider) February 24, 2020

Après avoir vécu un record de montée des eaux en novembre, Venise et ses habitants éprouvent quelques aventures…

