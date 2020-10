Françoise Nyssen nommée présidente du conseil d’administration du Festival d’Avignon

L’ancienne ministre de la Culture rejoint en tant que présidente le conseil d’administration renouvelé du Festival, annoncé par Olivier Py et Paul Rondin, respectivement directeur et directeur délégué.

Françoise Nyssen vient ainsi remplacer Louis Schweitzer, président du conseil d’administration depuis 2005. La candidature de l’ancienne ministre ayant été proposée par la ministre de la Culture actuelle Roselyne Bachelot et la maire d’Avignon, Cécile Helle. La première lui adressant d’ailleurs ses félicitations : « Je sais que Françoise Nyssen saura mettre son énergie et ses convictions profondes au service de l’accompagnement de l’équipe du Festival dans le déploiement de l’ensemble de ses activités au service de tous, artistes et publics ».

Comme le rapporte le communiqué du festival, la crise sanitaire les a contraint a une nomination du nouveau conseil d’administration par votes électroniques, à travers une plateforme sécurisée. Nous souhaitons alors à la nouvelle présidente d’être à la hauteur de la tache qui l’attend, dans ce contexte particulièrement difficile pour le monde du théâtre et du spectacle vivant, comme pour tous les secteurs. L’édition 2020 du Festival censée se dérouler en juillet a été annulé pour cause de la Covid. Mais, en attendant la prochaine en 2021, une « Semaine d’Art en Avignon » est organisée du 23 au 31 octobre 2020.

Visuel : ©Didier Plowy