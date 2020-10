Culture café : les meilleurs souvenirs de la Rédaction

Alors qu’ils ferment pour au moins 15 jours, nous voulions célébrer ces lieux de partage, de passage, d’écriture et de création que sont les cafés. Une interview magique, une playlist inouïe, un concert impromptu ou une rencontre qui change tout, la rédaction parle de ses coups de coeur culturels au café.

Des souvenirs culturels au café, je n’ai que ça ! Pendant le confinement l’un de mes amis m’a dit « ce qui me manque le plus, ce n’est pas d’aller au spectacle avec toi, c’est le verre ensuite avec toi où l’on parle du spectacle ». Cela résume bien l’affaire. Le café, quand on est critique, est un bureau. C’est au café que j’écris le matin mes papiers quand je suis en festival, au Tom Tip et à l’Halogène à Avignon, et à Paris, c’est au Griffon et à la Fronde que je tapote. Le café c’est le lieu des interviews, et en pensant à cet exercice, le premier souvenir qui est monté est l’un de mes premiers entretiens. C’était au café de l’Industrie en 2013. Je vois arriver le colosse fragile, Pippo Delbono dont je vois tous les spectacles depuis plus de 10 ans. Bref, je suis fan. Alors, on a parlé de sa mère, de Pina, de la mort, de la vie quoi. Le prétexte était alors son film Sangue.

Amélie.

Le premier souvenir qui me vient, c’est le café au coin de ma rue « Jean-Jacques Rousseau », quand je suis arrivée à Paris à 17 ans. Le « Café des Initiés », ce fut pour moi la découverte d’une nouvelle forme de sociabilité, de gens venus de tous horizons, qui partageaient des moments d’humanité, discutaient de tout et de rien, avec des élans de profondeur inattendus. Ce café, j’y ai travaillé, préparé des sandwichs dans une petite guitoune à l’extérieur, servi des cafés. J’y ai partagé des moments amicaux et musicaux avec son chef, Laurent. Et il portait bien son nom, ce café, ce fut mon initiation à la vie, tout simplement. Puis je suis partie à l’étranger, et quand je suis revenue, le café s’appelait toujours ainsi, toujours ouvert, juste à côté de la Bourse du Commerce. Sauf que les propriétaires avaient changé, les temps aussi, j’avais grandi, et le café des Initiés pour moi n’est plus, sauf dans mes souvenirs. Pour moi, c’est Chantal Thomas qui en parle le mieux, dans Cafés de la Mémoire.

Géraldine.

Ai-je un café préféré ? Oui, celui où l’on fait des rencontres ! Car c’est cela l’âme de nos cafés : le partage ! C’est l’endroit où l’on se donne rendez-vous pour interviewer des artistes : la compagnie La Cabane (par deux fois ici et ici), pour sa soif insatiable d’écrire et de jouer, le Collectif ALT, pour sa passion pour les textes de dramaturges (ici), Elena Serra, à qui je dois ma découverte du pantomime (ici)… et bien d’autres. Le café, c’est aussi le lieu qui nous sert de refuge et de QG, celui où on prend sa dose de caféine pour rester aux aguets, celui où on se pose avant ou après un spectacle, une exposition…, celui où l’on surprend quelques bribes de conversation, quelques sensations du public, des artistes… sur ce qu’ils viennent de vivre… Un café, c’est tout cela et bien plus encore ! Mais pour l’instant et pour 15 jours, nous voilà contraints à l’errance, sans port d’attache où s’ancrait, ne serait-ce qu’un instant…

Magali

Les cafés et les bars… que de souvenirs! Les cafés, qui m’ont si souvent servi de lieu de rendez-vous pour un entretien avec un ou une artiste. Je me souviens d’une heure formidable passée à discuter avec Chloé Dabert au Valmy, juste au moment de sa nomination à la Comédie de Reims… Et tellement d’autres rendez-vous ou réunions improvisés, pour mettre sur pied de nouveaux projets, pour inventer de nouveaux objets… Définitivement, ce sont des lieux de travail, autant que ce sont des lieux de plaisir ! Que d’articles tapés sur un coin de table, particulièrement en festival, où un moment de calme entre deux représentations permet de jeter quelques idées, voire de boucler une publication ! J’aime beaucoup lire dans les bars également, l’après-midi de préférence quand les choses sont calmes. Il y a un délice tout particulier à tourner les pages d’un roman envoûtant, calé bien au chaud sur une banquette, tandis que les gouttes froides d’un novembre gris frappent les vitres. Et cela vaut aussi quand les portes et les fenêtres laissent passer la brise tiède d’une belle journée de juin. Je me souviens d’y avoir fait la rencontre de Coelho et de Kundera, plus tard de Murakami… je crois que je pourrais prendre mes allongés en plus mauvaise compagnie!

Mathieu

Que seraient le théâtre ou le cinéma sans café ? Rares sont les films que je vais voir sans prolonger leur visionnage d’une longue conversation autour d’un verre. Cette discussion fait intégralement partie de mon expérience de spectatrice. Et, comme le vin délie les langues, la légère euphorie liée à son absorption est la voie ouverte aux multiples exégèses, parfois contradictoires, parfois – il faut bien l’admettre – plus que hasardeuses. Si une œuvre n’existe que par sa réception, c’est bien ce lieu de sociabilité par excellence qu’est le café qui lui confère cette existence.

Lieu de rêverie solitaire, aussi. Lors de projections presse, j’arrive volontiers au cinéma une bonne demi-heure avant la projection. C’est alors l’occasion de (re)lire le dossier de presse. Autour d’une tasse de café et d’un croissant, j’imagine le film que j’aurai la chance de découvrir. Aurai-je, comme je l’espère à chaque fois, une véritable révélation ? Serai-je au contraire déçue par un propos trop convenu, une caméra trop académique, un jeu artificiel ? Ou découvrirai-jeun chef d’œuvre ?

Lieu de rêverie et de sociabilité, lieu de cocooning et d’ouverture sur le monde, le café ouvre, comme une œuvre d’art, sur un monde où l’union des contraires est la norme.

Julia

