Cités: Abd al Malik sort une mini-série exclusivement sur Tik Tok

Aujourd’hui, vendredi 26 février 2021, la série Cités sort sur la plateforme Tik Tok. Écrite et réalisée par le rappeur et écrivain Abd al Malik, et destinée pour le réseau social, la série “Cités” s’intéresse à la relation entre la jeunesse française et le patrimoine culturel hexagonal. La série suit les aventures d’une bande d’amis, de 15 à 25 ans, à travers la France. Pensée, jouée et adressée à la jeune génération, Cités est un laboratoire de renouvellement du format et de la diffusion de la série.

Se jouer de la rencontre des mondes

Tik Tok est la plateforme de diffusion virale par excellence. Sous formes de danses, défis, courts mouvements, les adeptes répètent les codes et se transmettent les règles d’un jeu qui se joue à l’échelle mondiale. D’évidence, le fait de lancer une série d’emblée sur la plateforme fait de celle-ci une adresse directe à cette génération. Seulement le pari de la série n’est pas seulement de savoir s’adapter à ce format un peu particulier, mais bien de raconter quelque chose. Le réalisateur Abd Al Malik explique dans un communiqué de presse: “En France chaque quartier, chaque village, chaque centre-ville compte en son sein des lieux emblématiques portant le nom de grandes figures de notre patrimoine culturel. Telle place Aragon, tel collège Albert Camus, tel square George-Sand, telle bibliothèque Isabelle Eberhardt sont au quotidien le théâtre de scènes de vie où des jeunes de tous horizons se réunissent pour rapper, danser, faire du skate, jouer au basket ou au foot ou simplement traîner ». Dès lors s’agit-il vraiment de confronter des mondes, comme on opposerait la culture classique à la création nouvelle ? Non, il serait plutôt question de comprendre comment cette co-présence quotidienne de l’un et de l’autre participe à faire vivre la culture. « Que l’on soit originaire des quartiers populaires urbains ou de villages, on est entourés par la culture. Tout ce que ces jeunes vivent au quotidien, c’est lié à ce que les auteurs ont écrit. »

60 secondes pour tout dire

60 secondes c’est la durée maximale d’une vidéo sur Tik Tok. Comme un flash, une scène début-fin en moins d’une minute. Il faut du talent pour prélever dans le quotidien cette minute qui condense tout un monde. Mais si l’on prête attention, la banalité recèle de ces petite saynettes qui en quelques mots, un dialogue révèlent la réalité. Tel est le pari du réalisateur Abd Al Malik; parvenir à capter, au détour d’une conversation la manière dont se vit cette nouvelle génération, qui loin d’être avare en mots s’est justement approprié ce style d’expression efficace et sans détour. Exit le bavardage lancinant d’un Rohmer et ses balades prétextes, la nouvelle génération se pose et se campe en quelques phrases.

crédit visuel: affiche officielle de la série ©Amazone Prime