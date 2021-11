« Arcane » : un démarrage en force pour la série inspirée de l’univers de « League of Legends »

Arcane est sortie en France ce dimanche 7 novembre sur Netflix. Elle est une préquelle de l’univers de League of Legends, célèbre jeu vidéo ayant déjà conquis des millions de joueurs.

Déjà deuxième des tendances Netflix France seulement une journée après sa sortie, Arcane commence fort. La série, adaptée de l’univers de League of Legends, prend place dans le monde du jeu, appelé Runeterra. On y suit Jinx et Vi, deux sœurs et combattantes émérites, dont les destins se dissocient après leur enfance difficile. L’intrigue jongle entre les deux villes de Zaun et Piltover, rivales. La première, district souterrain malfamé, s’oppose à la seconde, image propre et lissée d’une société enrichie.

La série avait de nombreux défis à relever, notamment celui de plaire à un autre public que les seuls connaisseurs du jeu. Et c’est au studio français Fortiche Production qu’ont été attribuées réalisation et animation. Ils commencent à travailler sur Arcane en 2016 à la demande de Riot Games, l’entreprise qui a développé League of Legends. Bien que la production et l’écriture de la série soit revenues à Riot Games, le studio français a pu élaborer une animation particulièrement intéressante, mêlant 2D et 3D avec brio pour nous plonger dans un univers des plus esthétiques. De plus, le scénario aborde des thématiques profondes pouvant toucher un large public. Il semble ainsi que le pari soit réussi, la série obtenant déjà un accueil très positif auprès des téléspectateurs, amateurs de League of Legends ou non.

Trois épisodes sont déjà sortis ce week-end. Trois autres prendront leur suite le 13 novembre tandis que les derniers épisodes seront diffusés le 20 novembre. Retrouvez la bande annonce ici :

Arcane. Série d’animation. Pays d’origine : Etats-Unis. 9 épisodes d’une durée de 40minutes. Diffusion internationale : 6 au 20 novembre 2021. Netflix.

Visuel : Affiche de la série Arcane