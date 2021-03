Agenda des vernissages de la semaine du 1 mars

Cette semaine l’art ne se prive d’aucune liberté: de la pratique interventionniste de la lecture, à l’association chaotique d’objets sans rapports apparents, en passant par la colonisation des cadres des miroirs par des serpents menaçants; il est question d’agir, sans soucis des convenances et sans déférence aucune, à son seul plaisir.

La page manquante – Renaud Auguste-Dormeuil

Le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris organise à la faveur de la Saison Fractale_Visions Parallaxes l’exposition collective « La page manquante ». » Il arrive, en consultant un catalogue d’exposition ou une revue artistique, qu’on ait le sentiment que quelque chose manque : une référence que l’on considère nécessaire, ou encore l’oubli d’une œuvre qui nous paraît importante. » La page manquante, c’est la tentative de réparer cette injustice, de laisser place et droit à ce sentiment de manque et à la tentative de combler, de remplacer, d’ajouter. Plus d’une trentaine d’artistes franco-belges sont donc convier à ajouter sur le texte; oubli, vengeance, regret, complément, la pratique interventionniste du lire prend ses libertés.

Où: Centre Wallonie-Bruxelles, 127-129 rue Saint Martin, Paris 4

Quand: du 5 au 14 mars

Fiac Online Viewing Rooms

Chaque année depuis 1974 a lieu la FIAC, Foire Internationale d’Art Contemporain. Elle est devenue le rendez-vous incontournable des amateurs d’art moderne, contemporain et de design. Cette année la FIAC présente une version virtuelle, réunissant 212 galeries issues de 28 pays différents. Cinq commissaires d’expositions ont été invité à proposer une sélection d’oeuvre parmi celles présentées par les galeries. Bernard Blistène, Directeur du Centre Pompidou, Saim Demircan, commissaire d’expositions et auteur (New York), Emma Lavigne, Présidente du Palais de Tokyo, Jean de Loisy, Directeur de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, et X Zhu-Nowell, commissaire d’exposition adjoint.e au Guggenheim (New York), créeront donc parmi leur propre parcours et trajectoire parmi la création contemporaine.

Où: en ligne

Quand: du 4 au 7 mars

Kenny Duncan, Keep Going !

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, Kenny Dunkan envisage Keep Going ! comme un parcours initiatique foisonnant. Travaillant aussi bien l’image, la sculpture que la vidéo, Kenny Duncan puise dans la culture caribéenne, la mode ou le design, pour interroger l’héritage colonial et l’identité fragmentée. Ses oeuvres composites ressemblent à des puzzles, assemblant de manière apparemment aléatoire images ou objets issues de différents univers. On comprend la référence à Edouard Glissant, qui est cité par la galerie pour introduire son travail:« Le chaos est beau quand on en conçoit tous les éléments comme également nécessaires. ». Kenny Duncan est sans conteste un artiste à découvrir et à étudier, parvenant à relier à son monde propre des choses disparates, du chaos faire naître l’harmonie.

Où: à la Galerie Les filles du Calvaire, 17 rue des Filles du Calvaire Paris 3

Quand: du 6 mars au 24 avril

Elisabeth Garouste, POP

Architecte d’intérieure et designer, Elisabeth Garouste crée des pièces inspirées de l’art brut. Masques, monstres enfantins, visages pendus ou vaches supports ses objets associent l’utile au ludique. Pour son exposition personnelle à la galerie Granville elle expose des vases, des lampes, des miroirs parcourues de ces lignes frivoles dont elle seule a le secret, qui habillent la surface de l’objet en le bariolant, en le rendant vibrant et presque vivant.

Où: Galerie Granville, 23 rue du Départ, Paris 14

Quand: du 30 janvier au 27 mars