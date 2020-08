Agenda culturel de la semaine du 3 aout

Que faire cette semaine ? Voici une petite sélection à base de concerts au cinéma, de balade à Versailles, et d’expositions pour ceux qui voudraient rester au frais !

Le Ciné Music Festival : des concerts au cinéma

Les grands concerts en live ne sont pas pour de si tôt alors, pour patienter, les cinémas CGR et Kinepolis vous propose d’assister à des projections de concerts sur grand écran. Le Ciné Music Festival (on vous en parlait), c’est 17 concerts différents, d’artistes français et internationaux. Une dizaine de cinémas Kinepolis en France participent au Ciné Music Festival. Pour l’Ile-de-France, il s’agit de celui de Brétigny-sur-Orge. Pour les CGR, ceux de Paris-Lilas, Sarcelles, Epinay-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Evry et Torcy – Marne-la-Vallée. Des soirées thématiques chanson française, rap, rock, heavy métal, pop, électro et des artistes comme Alain Bashung, M, The Cure, Etienne Daho ou encore Angèle sont au programme !

Date: du 2 au 21 août 2020

Lieu: Toutes les infos sur les sites des cinémas CGR et Kinepolis

Exposition Soleils Noirs au Louvre Lens

Près de 75 ans après l’exposition mythique Le Noir est une couleur, l’exposition Soleils Noirs retrace l’épopée de la couleur noire, de l’Egypte à Pierre Soulage. Sont abordés l’expérience du noir, le noir et le sacré, la dimension sociale du noir, le noir industriel, et enfin le noir pour le noir avec son maître Pierre Soulages. Le Louvre Lens vous plonge dans l’observation fascinante de cette tonalité au symbolisme pluriel dans les arts occidentaux, de l’Antiquité à nos jours, avec son exposition Soleils Noirs prolongée jusqu’au 25 janvier.

Date : du 25 mars 2020 au 25 janvier 2021

Lieu: Louvre Lens, 99 rue Paul Bert 62300 Lens

Déambulez dans les jardins de Versailles avec le parcours « sculptures remarquables »

Avec l’application de visite officielle du château de Versailles (téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play), baladez-vous différemment entre les sculptures des jardins avec le nouveau parcours « sculptures remarquables ». Le parc de Versailles, qui représente le plus grand musée statutaire à ciel ouvert au monde avec ses 824 sculptures, vous ouvre ses coulisses. Avec ce parcours audioguidé qui met en lumière une trentaine de chefs-d’œuvre majeurs à travers leur signification et leur histoire, apprenez-en plus sur le rôle esthétique, artistique et politique des jardins de Versailles.

Date: à partir de juillet 2020

Lieu: Chateau de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles

Retrospective Alice Neel au centre Pompidou : Lutte des classes et lutte des sexes

Au programme : lutte des classes et lutte des sexes. C’est à travers ces deux thèmes que le centre Pompidou propose de redécouvrir l’oeuvre de l’artiste américain Alice Neel (1900-1984). Elle a traversée les périodes de l’abstraction, du Pop Art, de l’art minimal et conceptuel pour rester toujours à contre-courant des avant-gardes et fidèle à une figuration très personnelle. La rétrospective du centre Pompidou met en lumière l’engagement politique et social d’une artiste pour laquelle l’acte de peindre est fondamentalement recherche de vérité.

Date: du 10 juin au 24 août 2020

Lieu: Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris

Le Grenier, le nouvel escape game de La Pièce à Paris

La Pièce, enseigne d’escape game à Paris vous invite à découvrir son nouveau jeu d’évasion pour les débutants/intermédiaires: « Le Grenier de la Pièce ». Une salle qui vous invite à plonger aux milieu de trésors et autres vieilleries rapportées par une exploratrice… Et à essayer d’en sortir en moins d’une heure ! Sinon, il y a toujours « Il était une pièce » pour les niveaux intermédiaires et « L’odysée de La Pièce » pour les experts. Réservez votre session ici.

Date: à partir de juillet 2020

Lieu: La Pièce, 3 Rue de Metz, 75010 Paris

Visuel: Affiche du Ciné Music Festival ©