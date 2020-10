Retour sur le défilé de l’EIDM

Le vendredi 25 septembre, les étudiants de première année au sein de l’EIDM Paris ont présenté un défilé intitulé « Gaïa ». Alors que la Fashion Week s’apprêtait à commencer, la rédaction était curieuse de se pencher sur une potentielle nouvelle génération de designers.

Le résultat est cependant mitigé. Il est indéniable que nous pouvons saluer les capacités organisationnelles de l’école en ces temps de crise car, en effet, l’ensemble se déroula sans encombre. Le lieu du défilé était charmant et ce fut un véritable plaisir de découvrir Le Pavillon des Étangs. Des barques flottaient sur l’eau, nous emmenant loin de Paris. Une lumière rose nimbait la salle mais c’est surtout la musique qui fit battre nos coeurs : un violoniste interprétait des morceaux divers, notamment ceux de Ludovic Einaudi se jouant traditionnellement au piano.

Le décor est planté et il nous séduit. Pour ce qui est des créations, nous sommes cependant restés dubitatifs. La quantité des silhouettes a selon nous rogné sur la qualité ce qui ne put qu’étonner pour un défilé qui se voulait novateur tout en prônant une mode durable. On retiendra cependant certaines silhouettes, notamment avec un superbe chapeau recouvert de fleurs blanches pour une allure poétique et romantique. Le tout est désinvolte, loin de la pandémie comme un départ vers d’autres horizons. Une invitation à l’évasion où l’on aurait cependant aimé davantage de finitions…

Rappelons cependant que la collection fut réalisée par des étudiants de première année en à peine deux semaines. La motivation des étudiants est donc palpable et il se doit de les encourager dans leurs efforts ! A suivre…

Crédits : Christina Henningstad