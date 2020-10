Dernières représentations du « Square » au Lucernaire

A cause du couvre-feu, les dernières représentations du Square seront moins nombreuses et à des heures différentes, mais vous pouvez encore aller voir cette pièce de Marguerite Duras, superbement interprétée par Mélanie Bernier et Dominique Pinon, au théâtre du Lucernaire.

Le Square est un roman et une pièce de théâtre de Marguerite Duras paru le 6 septembre 1955 aux éditions Gallimard et créée le 17 septembre 1957 au Studio des Champs-Elysées dans une version abrégée, reprise en 1961 au Théâtre des Mathurins.

A présent, elle est jouée au théâtre Lucernaire avec Mélanie Bernier et Dominique Pinon. Les deux personnages, superbes interprètes, nous embarquent dans cette conversation sur le sens de la vie. Deux inconnus qui se rencontrent dans un square et qui discutent, c’est banal et pourtant cette pièce ne l’est pas.

Sans avoir de véritable intrigue, elle présente un grand intérêt sur les plans littéraire et philosophique. Que faire de sa vie ? Est-on prédéterminé ? Pouvons-nous changer ? Et beaucoup d’autres questions, encore, sont posées de manière très intelligente et parfois drôle dans cet échange.

Le talent de Marguerite Duras est encore ici évident et nous fait passer un moment très agréable en compagnie de deux personnages très différents et hauts en couleur.

Les dernières représentations sont une bonne occasion de soutenir le monde du théâtre et de la culture, dans la situation compliquée que nous connaissons.

Les dernières dates :

Vendredi 16 octobre à 21h

Samedi 17 octobre à 18h

Dimanche 18 octobre à 18h

Samedi 24 octobre à 18h

Dimanche 25 octobre à 18h

Samedi 31 octobre à 18h

Dimanche 1 er novembre à 18h

novembre à 18h Samedi 7 novembre à 18h

Dimanche 8 novembre à 18h

Les billets sont en vente ici : https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/theatre-contemporain-le-square-manlusqu-lt.htm

visuel : affiche de la pièce