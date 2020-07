Revoir et entendre les spectacles du Festival d’Avignon

Autour du 14 juillet, en dehors du feu d’artifice (qui d’ailleurs n’est plus tiré aux bordes du Rhône depuis des années) nous publions un article de nos premiers coups de cœur lors de la première semaine du Festival. Et bien, une tradition, ça s’honore !

Ça ça va le monde! Les lectures organisées par RFI ont bien lieu cette année, mais en ligne, jusqu’au 18 juillet à 11 heures. Elles sont à suivre sur la page facebook de la radio.

Sur Arte, vous pouvez faire un bond en arrière, les deux pieds dans l’eau glacée. Nous sommes en 2000, Jacques Lassalle met Isabelle Huppert en scène. Inoubliable. C’est à voir ou à revoir ici

Ce mercredi 15 juillet de 20h à 21h, France Culture vous emmène dans la Cour du Musée Calvet. Nous sommes en 2017 et nous assistons à un concert Fiction avec l’Orchestre National de France. Judith Chemla (Antigone), Marion Malenfant (Ismène), Luc-Antoine Diquéro (Créon), Pierre Moure (Hémon), André Oumansky (Tirésias) lisent Antigone.

Si par hasard vous êtes à Avignon, sachez que vous pouvez voir des captations dans la Cour d’Honneur. Il suffit de réserver sur le site de l’Office de Tourisme. Et les chefs d’œuvres se succèdent. Inferno le 17 et Cesena le 18. Programmer à la suite Castellucci et Anne Teresa de Keersmaeker, on en rêvait, le Covid l’a fait.

Et bien sûr, Avignon ne serait pas Avignon sans les rencontres avec les artistes. L’Agence Nationale de Recherche provoque chaque année des belles étincelles entre la science et le théâtre. Pour le « Rêve », elle propose de revoir 20 dialogues, tous passionnant. Ici, par exemple, le lien entre la guerre et … le jeu.

Visuel : Cesena ©Christophe Raynaud De Lage