Noémie Lvovsky et Anne-Lise Heimburger lisent Asli Erdogan pour Un rêve d’Avignon

Il y a depuis le 3 juillet, date à laquelle le 74e Festival d’Avignon aurait du ouvrir, une sensation de gueule de bois à chaque fois. C’est un réveil : il y a du public, une programmation qui aurait pu être celle d’Avignon, mais ce n’est pas le cas. Hier, loin du Musée Calvet, Blandine Masson a un peu fait tinter les trompettes. Elle a lancé comme elle le fait depuis si longtemps, une lecture, rendez vous iconique, mais une lecture très mélancolique.

« Nous allons parler de la vie et il nous reste peu de temps »

Noémie Lvovsky et Anne-Lise Heimburger sont assises face à nous sur des hauts tabourets. Elles semblent un peu perdues sur la grande scène du studio 104 face à la jauge très réduite en face d’elles. Elles vont se passer la voix, ce n’est pas un dialogue. Elles vont lire chacune, sans rythme égalitaire ces poème de Asli Erdogan qui est actuellement exilée à Berlin. L’opposante au régime Turcna été emprisonnée lors des purges de 2016, libérée, elle a ensuite fui son pays. Et c’est cet état là qui se retrouve dans Requiem pour une ville perdue. Il s’agit d’un roman en douze chapitres qui évoque plusieurs périodes de la vie de l’auteure, publié aux éditions Actes Sud dans la collection « Lettres turques » dirigée par Timour Muhidine, et traduit avec minutie par Julien Lapeyre de Cabanes

« Au jour qui se lève sur un monde aussi égaré que la veille je fais don d’une autre histoire »

La mort, l’exil, la solitude, la marche, les rues des villes sont le décor qui remplissent les mots d’Asli Erdogan. La peine et la nostalgie, la mélancolie sont partout ici, dans ce verbe direct, poétique presque malgré lui. Elle cherche la lumière tout le temps, recherche ses sensations perdues. Le « café » reste « froid », et sous la quête d’enfance « se trouvent des cadavres ». L’émotion saisit les comédiennes. Noémie Lvovsky s’étouffe et Anne-Lise Heimburger prend le relais de façon totalement improvisée. Le texte vient d’amener à ce moment sa vérité crue.

L’exercice de la lecture est toujours l’occasion de saisir combien il est ardu de faire entendre un texte. A ce jeu, le duo choisi l’épure et fait flotter les mots d’une voix profonde. Lou Reed, Patti Smith s’invitent à l’univers sonore et ajoute à la sensation d’intense déambulation intérieure.

Rêver d’Avignon

Cette lecture était la dernière en public de ce « Rêve d’Avignon ». La programmation se déroule sur le site du Festival, d’Arte, de France TV, d’RFI et de France Culture donc. Sur France Culture jusqu’au 25 juillet, il est possible d’entendre les lectures, les rencontres qui ont fait les dernières années du Festival. Ce soir à 20H, en direct mais sans public, Reda Kateb lira Stefano Massini. Et tout le programme de ce Rêve d’Avignon est à retrouver ici.

