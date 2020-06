La 13e semaine de spectacles vivants ( légèrement moins confinés)

Et de 13. Seuls le Théâtre 14 à Paris, et le théâtre Vidy en Suisse proposent chacun un spectacle pour des jauges réduites ( 10 pour le premier 2 pour le second), comprenant le public et les artistes. L’horizon s’éclaire un peu pour Août où à la fois Paris l’été et la Mousson d’été proposent des programmations. En attendant, salles restent fermées depuis bientôt 3 mois.

C’était en 2016. La Horde était encore un jeune collectif qui aujourd’hui dirige le Ballet de Marseille. Nous sommes à la Biennale de Lyon, et To da bone impose son rythme martial. C’est génial et la captation est ici

Toujours en 2016, nous sommes en Allemagne et Roméo Castellucci ( on vous rappelle si vous avez oser oublié qu’Inferno est toujours visible en ligne !). Il s’attaque alors à La passion selon saint Matthieu de Bach dans le décor si blanc qu’il aime tant. Installez vous, ça dure 3 heures et c’est cliniquement beau ! La captation est ici

Alors là ce n’est pas 3 heures de spectacle mais 8 que nous vous proposons, avec l’immense chef d’oeuvre que sont Les Éphémères d’Ariane Mnouchkine. Il s’agit d’une traversée humaine tourbillonnante. C’était en 2006, au Théâtre du Soleil évidemment.

Partie 1.

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Visuel : ©Christian Willmart