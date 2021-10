Mahagonny corrosif par Barrie Kosky

A la Komische Oper, Barrie Kosky révèle l’essence de Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny de Bertold Brecht et Kurt Weill avec simplicité et gravité. Il livre une lecture radicalement sombre de l’œuvre et fait le portrait féroce d’une société malade – la nôtre ? – pourrie par l’argent, le consumérisme, la violence et l’injustice, pervertie par l’action de l’Homme.

Assurément, il n’est pas facile de mettre en scène une pièce dont l’objet est un mirage. Fondée par trois truands en cavale dans le désert d’Alabama, la cité de Mahagonny se révèle vite être un modèle d’illusion et de vanité. Barrie Kosky, dont on peut aussi voir L’Opéra de quat’sous au Berliner Ensemble, signe une version très sombre et désespérée de l’opéra. Son Mahagonny se joue dans un espace vide et noir, débarrassé du folklore et des clichés liés au théâtre brechtien et au cabaret berlinois (les tenues noires et pailletées en sont juste un clin d’œil). Ainsi le metteur en scène parvient à exprimer la modernité de l’œuvre, exhaler sa violence et sa pertinence. Il préfère au burlesque et au rire des couleurs beckettiennes, une scénographie aride et chiche, des costumes ternes et des néons crus. L’ambiance de ce Mahagonny est plutôt claustrophobique et apocalyptique.

La veuve Begbick (Nadine Weissmann), Moïse (Jens Larsen) et Fatty (Ivan Tursic) décident de fonder un paradis pour consommateurs dont les petites pièces de monnaie, sonnantes et trébuchantes, circulent dans des seaux métalliques. A Mahagonny, tout est permis pour qui a de l’argent. On paie pour accéder aux fontaines à gin, à rhum et à whisky et pour coucher avec les filles. Il n’y a pas de valeurs, pas d’amour dans cette ville où ni le prêtre ni le rabbin ne sont des remparts. Les hauts miroirs déforment, agrandissent, démultiplient les personnes et les ombres, créent des images cauchemardesques, reflètent l’égocentrisme de cette société. On se goinfre, on fait l’amour, on se bat et on se saoule sans retenue. On sacrifie une bête pour répondre à l’appétit insatiable du peuple. Jack meurt d’indigestion, la tête dans les entrailles du bélier. Joe s’écroule lors d’un combat de boxe. Mais il advient que Jim Mahoney a les poches vides et ne peut plus payer sa boisson et ses dettes. Il est alors condamné par une justice corrompue.

Pour Barrie Kosky, il semble que Jim n’est pas un simple jouisseur anarchiste. Sa vision du protagoniste est plus subtile, plus complexe. Jim est un homme blessé, écœuré, inadapté. S’il pisse sur le pianiste en frac qui joue sur un piano à queue, c’est ici plus par détresse que par provocation. Jim est un existentialiste, un poète qui chante avec une douce nostalgie les forêts d’Alaska sous la neige, un marginal qui ne troque pas son jean et sa chemise de bûcheron contre les vêtements noirs uniformes que tous les habitants adoptent. Il devient un bouc émissaire. Fouetté, les mains nouées, abandonné par ses amies et lynché par la foule, il est une figure christique. Les fondateurs de la ville lui crèvent les yeux. Lors d’un tableau lent et terrible, les habitants se passent successivement un couteau et chacun, à son tour, enfonce la lame dans le dos, le ventre, la cuisse de Jim qui s’écroule au sol recouvert de sang, L’image effroyable – sorte d’ecce homo – est saisissante et bouleversante.

Le chœur de la Komische Oper tient une place importante dans cette œuvre collective. Le couple central est formé par Nadja Mchantaf (Jenny), très à l’aise, superbe de candeur et de sensualité et Allan Clayton, violent et tendre, vigoureux et déchirant. Vocalement très en forme, son jeu théâtral est également impressionnant. L’orchestre, dirigé par son chef Ainars Rubi?is, évolue volontairement crescendo pendant toute la représentation pour culminer lors du final (timbales menaçantes et trompettes tragiques), quitte à être lent ou à freiner les chevaux dans la première partie.

Le Mahagonny amer et féroce de Kosky nous interroge plus que jamais la liberté de l’homme et sa responsabilité de l’homme sur le chemin qui le conduit à sa propre perte. « L’ouragan est mauvais. Le typhon l’est encore plus mais le pire c’est l’homme » nous dit Brecht.