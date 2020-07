Shifumi Plage, ensemble c’est mieux au Théâtre 14

Vous le savez car on vous en parler là ou là, le Théâtre 14 fait son OFF d’Avignon à Paris, Pac à l’eau au village du festival compris ! Et également inclus, le rythme ! Nous avons quitté les lieux à minuit hier avec l’excellent Cabaret de Curiosité (dernière ce soir) et c’est à 9h30 pétante que nous avions rendez vous avec la pétillante compagnie Lumière d’août. Prêts ? Jouez !

Paris-Plage

La pièce est indiquée à partir de 7 ans et effectivement c’est un strike. D’Harry Potter à Angèle, le walk of fame des cours de Cp-CE1 se déploie devant nous, dans le corps et l’imaginaire de ce trio formidable et qui n’a jamais, mais jamais peur du ridicule ! Donc c’est le weekend ou les vacances, comme vous voulez. Eux trois sont bretons et sont à la plage, à Saint Malo et jouent au célèbre pierre/feuille/ciseau mais selon des règles qui leur son bien propres. Ici, ce sont des personnages qui se font face, ça donne par exemple (gestuelle à l’appui) : Dark Vador contre Catwoman ( combat de titans !). Bérengère Lebâcle, Lucile Delzenne et Alexis Fichet sont pieds nus et vêtus d’un jean et d’un sweat zippé. Mais voilà, Berangère et Alexis n’écoutent pas Lucile. Ils veulent jouer à deux, rien qu’à deux, dans la course à la gagne. Mais alors, qu’est ce qui est le mieux ? Jouer pour s’amuser ou jouer pour gagner ?

« Si on prend des personnages immortels, c’est pas drôle »

Le spectacle oscille entre danse volontairement très figurative (mention spéciale pour l’oie) et théâtre contemporain. Le décor mêle des oiseaux faits en origami, un coffre, un établi et un écran qui sera un trompe l’œil entre la scène et la plage. Alors on rit beaucoup, les adultes comme les mômes car le texte est aussi délicieux que la présence au plateau de chacun. La leçon de vie est chouette sans être ni lourde ni professorale. On s’éclate à leurs jeux de mime et à les voir faire participer (avec calme et expérience) le (jeune) public. Au fil de l’eau le duo s’ouvre et devient un vrai trio amical où le collectif permet de gagner à tous les coups. D’ailleurs, vous voulez dansez avec eux ?

Shifumi plage à l’abordage from Lumière d’août on Vimeo.

A voir au Théâtre 14 ce samedi à 9H30, à partir de 6/7 ans. Durée 1H.

Visuel :© Lumière d’août