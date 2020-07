L’agenda des expos de la semaine du 16 juillet

Cette semaine du 16 juillet, des estampes japonaises, des aquarelles, du spiritisme et Picasso en BD, de quoi trouver l’exposition à votre goût !

Fuji, pays de neige au musée Guimet à Paris

Autour du mont Fuji, cette exposition rassemble plus de 70 oeuvres, notamment des estampes et des photographies. Element phare de l’art japonais et beaucoup représenté sur des estampes et les premières photographies, découvrez les neiges du Mont Fuji sous tous ses angles et ses couleurs. Vous pourrez aussi par exemple observer des éléments de la collection du musée des arts asiatiques Guimet comme les séries Fuji rouge et un Fuji bleu de Hokusai.

Date: du 15 juillet au 12 octobre

Lieu: musée Guimet, 6 place d’Iéna, 75016 Paris

Picasso et la bande dessinée

Quel lien entre Picasso et la bande dessinée ? Rendez vous au musée Picasso pour cette première exposition qui explore les liens entre les oeuvre du maître et les formes d’expression graphique propres à la bande dessinée. C’est autant l’appropriation des codes du neuvième art par l’artiste que le « phénomène Picasso » dans la bande dessinée avec les nombreuses représentations de l’artiste et de ses oeuvres sur les planches du XXème siècle à nos jours qui est mise en lumière par l’exposition. Une autre manière de célébrer l’année de la BD !

Date: du 21 juillet au 3 janvier

Lieu: Musée Picasso, 5 rue de Thorigny Hôtel Salé, 75003 Paris

Peintures et aquarelles de Turner au musée Jacquemart-André

La grande rétrospective de Joseph Mallord William Turner (1775-1851) du beau musée Jacquemart-André est toujours en cours ! Venez vous délecter des aquarelles de l’artiste britannique connu pour ses effets de lumières et de transparences sur les paysages anglais et les lagunes vénitiennes. Pour cette exposition, 60 aquarelles et une dizaine de peintures à l’huile, dont certaines n’ont jamais été présentées en France, sont prêtées par la Tate Britain de Londres.

Date: du 13 mars au 11 janvier

Lieu: Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, 75008

Esprit es-tu là ? Les peintres et l’au-delà au musée Maillol

Une collection d’artistes spirites est présentée au musée Maillol à Paris. Le courant spirite, qui nait au XXe siècle aux Etats-Unis et qui compte des adeptes en France, s’intéresse à la communication avec les esprits. Cette collection d’une centaine d’oeuvre comptent parmi elles celles d’Augustin Lesage, de Victor Simon et de Fleury-Joseph Crépin. Elle réunis surtout des artistes que rien ne prédestinaient à la peinture, jusqu’à que ce que des voix les enjoignent à le faire et qui réalisent alors des œuvres étranges, minutieuses et d’une grande qualité plastique. Une exposition à ne pas rater !

Date: du 10 juin au 1er novembre

Lieu: Musée Maillol, 61 rue de Grenelle, 75007 Paris

4ème éditions d’horizon d’eau sur le canal du Midi

Suivez le parcours d’art vivant et d’art contemporain sur le canal du Midi réalisé par les Abattoirs, Musée, la Frac Occitanie Toulouse et le Frac Occitanie Montpellier, en partenariat avec le Festival Convivencia et Voies navigables de France. Huit artistes d’Occitanie ont été sélectionnés pour cette 4ème édition d’horizon d’eau sur le Canal du Midi. Celui-ci inspire des oeuvres qui rappellent son caractère innovant et moderne, s’ouvrant ainsi à toutes formes de créations. Découvrez l’ensemble du parcours et de la programmation ici

Date: du 19 juillet au 21 septembre

Lieu: Les Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, 76 allées Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse

Marcel Gromaire à la Piscine: L’élégance de la force

Venez plonger dans l’oeuvre de marcel Gromaire (1892-1971) à la Piscine de Roubaix. L’artiste, traumatisé par la grande guerre, dénonce la mécanisation des conflits de la Première Guerre mondiale dans ses oeuvres. Le talent et l’ancrage régionale de cette figure essentielle de l’art réaliste et humaniste du Nord seront évoqués à travers plus de 150 prêts qui composent l’exposition. Marcel Gromaire s’est illustré dans le domaine de la peinture, mais aussi du dessin, du livre illustré, de l’estampe, du carton de tapisserie ou du décor monumental.

Date: du 14 mars au 20 septembre

Lieu: La Piscine Roubaix, 23 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix

