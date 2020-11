Marc Fosset, le guitariste de jazz français s’est éteint.

Souffrant de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, il a rendu son dernier souffle le 31 octobre à l’âge de 71 ans.

Né en 1949 à Belleville, Marc Fosset se découvre une passion pour la guitare en 1958 lors d’une performance de Yves Montand et de son guitariste, Didier Duprat. Inspiré par le guitariste lui aussi gaucher, il s’adonne à sa passion et apprend à jouer en autodidacte. Dans les années 60, il rassemble ses frères et des amis musiciens et forme plusieurs orchestres qui se produiront dans des bals de campagne.

Sa carrière prend son élan à partir de 1971 lorsqu’il est engagé Aux Trois Trois Mailletz, club de jazz du Quartier latin. Quelques années plus tard, il rejoint le groupe de rock progressif français Magma qui exerce une influence importante sur le jazz-rock.

Puis il forme un duo avec le célèbre contrebassiste Patrice Caratini qui deviendra son ami. « C’est un peu comme un membre de la famille qui disparaît. Un compagnon de route depuis toujours. » a déclaré l’artiste lors d’une interview sur franceinfo. Les deux artistes enregistrerons quatre albums entre 1978 et 1986 et collaborerons sur deux d’entre eux avec Marcel Azzola.

Les années suivantes de sa vie seront rythmées d’enregistrements et de collaborations diverses. Telle que sa participation à la bande originale de Milou en Mai de Louis Malle avec Stéphane Grappelli, Maurice, Vander, Martin Taylor et Marcel Azzola. Mais aussi en collaborant avec les musiciens Eric Dervieu, Philippe Petit et Jean-Luc Ponthieux.

Le guitariste autodidacte quitte la scène au cours des années 2010 atteint de la maladie de Parkinson qui lui coutera la vie. Marc Fosset continuera de résonner à travers sa musique qui ne s’expirera jamais.

