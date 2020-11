Agenda du week-end du 6 novembre

Ce week-end, la culture vous donne rendez-vous à domicile, sur vos écrans. Au programme : des spectacles en live, des sorties en DVD, et Blanche Gardin à la Maison de la Poésie.

Pierre Rigal danse Press

Ce vendredi à 21h, Pierre Rigal dansera Press en « virtuel réel » sur ce lien youtube « À la croisée de la danse, du cirque et de l’illusionnisme, Press est une comédie chorégraphique mettant en scène un personnage devant faire face au rétrécissement de son espace vital. Étrange et absurde, cette pièce devient vibrante d’actualité. » Pierre Rigal s’amuse à pousser l’exercice jusqu’au bout avec à l’issue de la représentation, un bord de scène… en ligne.

Scali Delpeyrat au Théâtre de la Ville

Ce weekend, au Théâtre de la Ville, Scali Delpeyrat s’offre un très seul en scène au titre de saison : Je ne suis plus inquiet. Il y sera question de survie et de deuil, et connaissant l’humour de ce comédien, peut-être une touche de cynisme. Samedi 7 novembre à 21H. Lien ici.

L’époque, de Matthieu Bareyre en DVD

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; Matthieu Bareyre est allé interviewer les 18-25 pour sonder leurs rêves. S’ils racontent face caméra, dans la lumière bleutée du Canal Saint-Martin ou orangée des Champs-Elysées leurs rêves endormis, ceux qu’ils ont pour eux-mêmes le jour sont bien plus sombres ou évanescents. On les suit pendant 1h30 de rushs parfaitement maîtrisés, de son (Thibaut Dufait) impeccable et de jeux de couleurs et de lumières sur les graphs de murs, les visages qui nous parlent et les pavés qui reflètent le ciel. Engagés, Djs, étudiants à la Fac ou à Sciences-po, ils se confient au réalisateur. Sortie en DVD ce vendredi 6 novembre.

Tenet, de Christopher Nolan en DVD

Le dernier film de Christopher Nolan met en scène un John David Washington décidé à se battre pour sauver le monde. Il sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international dans une dimension qui dépasse le temps, ou plutôt qui le renverse. Sortie en DVD ce vendredi 6 novembre.

Blanche Gardin à la Maison de la Poésie

Durant deux jours, la Maison de la Poésie laisse les rênes de la programmation à l’écrivain Fabrice Caro, alias Fabcaro. A cette occasion, l’auteur a choisi d’inviter Blanche Gardin pour un évènement spécial en Facebook Live ou sur le compte Youtube de la Maison de la Poésie, ce vendredi soir à partir de 19H.

