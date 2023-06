The Art of Intimacy, Vol.2: His Muse : plongez dans l’univers envoûtant de Jeremy Pelt

Après The Art of Intimacy, Vol.1, sorti en 2020, découvrez The Art of Intimacy, Vol.2: His Muse, un nouvel opus feutré et intimiste sorti en mars 2023. Le trompettiste et chanteur américain Jeremy Pelt, que nous avons eu la chance d’écouter en live au Sunset fin avril 2023, n’en finit pas de charmer nos oreilles. Alors, laissons-nous bercer par les sonorités mélodieuses de ses compositions, laissons-nous séduire par ses reprises inspirées et savourons ce voyage.

Les notes résonnent, les rythmes palpitent…

Trompettiste incontournable de la scène jazz actuelle, Jeremy Pelt fait partie de cette famille d’artistes dont le jeu à la fois expressif et puissant, groovy et nuancé, sensible et délicat, embarque irrémédiablement l’auditeur vers un ailleurs merveilleux.

Doté d’une maîtrise technique remarquable et puisant ses influences dans les grands noms du jazz traditionnel et moderne, tels que Clifford Brown, Lee Morgan, Freddie Hubbard ou encore Miles Davis et Woody Shaw, Pelt explore une palette riche et son terrain de jeu semble inépuisable.

De grands noms du jazz comme Cedar Walton, Roy Hargrove, Ravi Coltrane et Cassandra Wilson ont partagé la scène avec lui. Imprégné de musique classique, de hard-bop, de funk, de hip hop et de soul, il intègre à sa musique une grande variété de styles, expérimente et mélange les genres. Chaque album, chaque concert est une expérience sensorielle unique où les notes résonnent avec élégance, les rythmes palpitent et les harmonies nous emportent avec grâce.

Un album intime et profond

The Art of Intimacy, Vol.2: His Muse comporte 10 titres, 10 portes vers un monde intime et profond. Véritable déclaration d’amour, la composition du trompettiste « …For Whom I Love so Much » ouvre l’album avec un lyrisme débordant, où les émotions sont exprimées avec tendresse et passion. Puis nous nous laissons envoûter par le morceau d’Henry Mancini intitulé « Slow Hot Wind », repris ici dans une atmosphère chargée de langueur et de sensualité.

Initialement enregistrée en 1963 par le chanteur anglais Tony Bennett et interprétée par de nombreux artistes comme Frank Sinatra ou Harry Connick Jr., « If I Ruled the World », nous enrobe de douceur et nous rappelle que cette chanson populaire écrite par Leslie Bricusse et Cyril Ornadel a su traverser les décennies tout en préservant son charme immarcescible.

« I Can’t Escape from You », « There’ll Be Other Times » et « Don’t Love Me » nous plongent dans une atmosphère mélancolique où la trompette de Pelt se fait plaintive, empreinte de nostalgie. « Blues in Sophistication » explore les nuances expressives et introspectives du blues.

« Two Different Worlds » et « When She Makes Music » tissent des arabesques mélodiques évocatrices et créent un climat de quiétude langoureuse, où tout est ralenti.

Enfin et pour clôturer l’album, « Two for the Road » (Henri Mancini) nous arrache définitivement à notre réalité et nous percute en plein coeur. Prenez quelques accords de guitare, ajoutez la mélodie emblématique de ce Voyage à deux qui nous évoque Audrey Hepburn et Albert Finney sur la côte d’Azur, agrémentez d’un peu de trompette, délicate, subtile, tout en nuances et puis, cerise sur le gâteau, incorporez la voix suave et enchanteresse de Jeremy Pelt, qui vous murmure les paroles de cette merveilleuse chanson à l’oreille, comme un secret.

Un moment hors du temps, tout simplement.

Jeremy Pelt

The Art of Intimacy, Vol.2: His Muse

Prochains concerts annoncés au Sunset Sunside du 22 au 24 août 2023.