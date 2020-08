Pierre de Bethmann Trio : du jazz comme on aime, au Sunside

Les 4 et 5 août derniers, le pianiste multi-récompensé au jeu flamboyant Pierre de Bethmann, accompagné de Sylvain Romano à la contrebasse et de Tony Rabeson à la batterie, ont illuminé le Sunside pour la XVème édition du Festival Pianissimo, à Paris.

Vous êtes à Paris pour le mois d’août et vous ne savez pas quoi faire de vos soirées ? Plus d’hésitation, foncez au Sunset Sunside, le temple du jazz rue des Lombards dont la programmation est comme d’habitude formidable !

Après avoir vu les excellents trios de Jacky Terrasson et de Giovanni Mirabassi en juillet, c’est au tour de celui de Pierre de Bethmann d’ensorceler le public du Sunside.

A peine installé, le trio créé il y a un peu plus de 5 ans, ne cache pas sa joie double : se retrouver et nous retrouver ! Ils n’avaient pas rejoué ensemble depuis le 13 mars 2020 au Sunside…

Eclectique et jubilatoire, le 1er set démarre avec Think of one, titre de Thelonius Monk revisité avec brio, suivi d’une sonate de Schumann (Opus 105) réarrangée par le pianiste visiblement très inspiré par ce morceau que jouait sa mère quand il était plus jeune. Un moment très doux et élégant, un mélange exquis de classique et de jazz, tout en délicatesse.

Le concert est aussi l’occasion pour le trio de nous présenter en live son dernier Album Essais / Volume 3, sorti en mars. Ajoutez à cela quelques titres des volumes précédents, comme For Heaven’s Sake ou Beautiful Love (Essais / Volume 1, 2015) et vous obtiendrez un mélange savoureux agrémenté de Charlie Parker (Anthropology), dont nous fêtons cette année le centenaire.

Après un court interlude au bar, les musiciens nous offrent un deuxième set explosif avec un florilège de morceaux « revus et corrigés » : La canne de Jeanne, Love for sale, Without a song… C’est de la haute voltige et on se régale !

Petit scoop pour les plus férus : le volume 4 est en préparation. Sortie prévue pour la fin d’année.

Festival Pianissimo XVème édition, Sunset Sunside, Jusqu’au 23 août 2020. Pour lire notre chronique sur la concert de Jacky Terrasson, c’est ici et de Giovanni Mirabassi, c’est là.

Crédit photos : ©CCharpenel