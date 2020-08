L’agenda du week-end du 8 août

Vous ne savez pas comment vous occuper les 7, 8 et 9 août ? La rédaction vous a fait une petite sélection des activités à faire dans la capitale, et ailleurs, ce week-end.

Cinéma en plein air à La Villette

On ne vous en a pas assez parlé : tout l’été, le cinéma de plein air reprend ses quartiers à La Villette pour le plus grand bonheur des cinéphiles parisiens. Venez donc vous faire une toile à la nuit tombée, avec la température qui grimpe, ce ne peut être qu’agréable. Ce weekend au programme : Thelma et Louise de Ridley Scott (1991), Le Chant de la Mer de Tomm Moore (2014) et La Mort aux Trousses d’Alfred Hitchcock (1959). De quoi plaire aux petits comme aux grands !

Toutes les informations sur le site de La Villette.

Ciné Music Festival

Si les concerts vous manquent, nous avons trouvé LE bon plan du mois d’août ! Faute de pouvoir aller apprécier la musique en live pendant encore quelques mois, grâce au Ciné Music Festival, vous pourrez aller voir ou revoir vos artistes favoris dans les salles CGR et Kinepolis de toute la France. Organisé pour la première fois cette année du 5 au 21 août, ce festival rediffusera des concerts mythiques sur grand écran.

Retrouvez la programmation complète dans chaque cinéma sur le site Kinepolis et le site CGR.

Nuits des étoiles 2020

Avis aux passionnés d’astronomie, les 7, 8 et 9 août vous pourrez passer 3 jours à contempler les étoiles dans les plus beaux observatoires de France ! Organisé par l’Association française d’astronomie (AFA), avec les Nuits des étoiles 2020 vous pourrez, aux quatre coins de la France, suivre les veillées aux étoiles spécialement concoctées pour vous. Cette 30e édition sera portée sur trois thématiques : « la Voie lactée et les constellations du ciel d’été », « les Perséides » et « Mars ».

Toutes les informations sur le site de l’AFA.

Des expos au calme et sorties au frais…

Alors que l’épidémie de Covid-19 a éloigné les touristes de la capitale, c’est l’occasion d’aller se promener dans les gros musées parisiens, d’ordinaire bondés, au calme. La rédaction vous a fait son top 5, à voir par ici. Vous pourrez aussi aller faire une pause au frais, tout en restant à Paris. Du jardin du musée du Quai Branly à la Slow Galery, les idées ne manquent pas, voici l’agenda que l’on vous a concocté.

Visuel : Affiche les Nuits des étoiles 2020.