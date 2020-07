Les festivals de cinéma en plein air du mois d’août

Pour ceux qui passent le mois d’Août en région parisienne, voici une petite sélection des festivals de cinéma en plein air, pour ne sortir qu’à la tombée de la nuit quand l’air se rafraîchit !

Cinéma en plein air de La Villette

La 29ème édition de cinéma en plein air à la Villette aura bien lieu, dans le respect des gestes barrières ! Cette année, le festival interroge, avec 25 films, 25 récits autour du thème « Grandeur Nature ». Découvrez toute la programmation ici, parmi laquelle se trouve « La leçon de piano », « Les Frères Sisters« , « Thelma et Louise« , « La Mort aux Trousses » ou encore « Out of Africa » et « Le Grand Bleu« . L’accès est libre et gratuit sous réservation dans la limite des places disponibles mais il vous est aussi possible de louer des transats, pour les plus douillets !

Date: du 22 juillet au 23 août

Lieu: Parc de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Gare aux Docs : du cinéma sur les rails de la Petite ceinture

Du 10 au 26 août venez profiter du cinéma en plein air pour la 3ème édition de Gare aux Docs. 9 documentaires sont projetés à la tombée de la nuit sur autour des notions de nature, d’humain, de découverte et de partage. Installez-vous sur les voies ferrées de la petites ceinture à côté de la REcyclerie pour visionner ces films gratuitement. La nouveauté de cette année, c’est le partenariat avec IMAGO TV, une plateforme vidéo gratuite de la transition, qui permet la diffusion de ces documentaires en libre accès sur internet, les soirs de projections. Inscrivez-vous ici dès maintenant pour réserver une place et pour découvrir la programmation. Première projection: le docu-fiction L’Ours, simplement sauvage, de Laurent Joffrion et Vincent Munier.

Date: du 10 au 26 août 2020

Lieu: La REcyclerie , 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Cinéma au bar à Bulles sur le toit du Moulin Rouge

Tous les mercredi, le Bar à Bulles, rooftop de la Machine du Moulin Rouge, vous accueille dans un cadre exceptionnel pour l’édition 2020 de Cinéma sur le toit x SoFilm . Une première collaboration avec SoFilm pour la deuxième édition de Cinéma sur le toit. Cette année, elle s’intéressera à toutes les formes d’indépendances : d’esprit, de liberté, de création et d’innovation en choisissant une programmation volontairement paritaire. Une programmation « imaginée sous la forme d’une carte aux trésors à la recherche de pépites rares, méconnues ou sous-estimées » qui nous invite à « (re)découvrir à la belle étoile dix films de grands cinéastes que vous n’avez pas forcément vus ». La réservation est gratuite, rendez-vous sur le site de la Machine du Moulin Rouge ou sur place à partir de 20h pour vous inscrire sur la liste d’attente.

Date: tous les mercredis du 8 juillet au 9 septembre 2020

Lieu: Bar à Bulles , 4 Bis Cité Véron, 75018 Paris

Les Yvelines font leur cinéma dans 40 villes des Yvelines

Le festival Les Yvelines font leur cinéma revient pour sa 9ème édition dans 40 communes du département. Cet évènement rassemble les habitants autour de films grand public comme « Deux frères », « Intouchable », « Little Miss Sunshine », « Ma Vie de Courgette » ou encore « Le Roi lion ». Des séances conviviales gratuites et en plein air, souvent accompagnées de Food Truck pour une restauration sur place. Découvrez la programmation ici, ou sur leur évènement Facebook. Date: du 14 août au 8 septembre 2020 Lieu: Département des Yvelines, toutes les infos ici

Visuel: Paris Tourist Office – Photographe: Marc Bertrand ©