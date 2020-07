Balla Sidibé, le « géant musical » de l’Orchestre Baobab, est décédé

Dans les années 70, l’artiste avait cofondé l’Orchestre Baobab, une formation qui avait connu un regain de popularité au tout début des années 2000.

?? Balla Sidibé, chanteur, percussionniste et co-fondateur du mythique Orchestra Baobab est décédé ce mercredi à Thiaroye dans la banlieue de Dakar. Il avait 78 ans. Il y a 3 ans, le Journal Afrique avait suivi ce groupe légendaire qui s’apprêtait à remonter sur scène. pic.twitter.com/3tHZ6JoDbk — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) July 30, 2020

Le chanteur sénégalais Balla Sidibé était connu pour avoir été un des membres fondateurs de l’Orchestra Baobab. Il est décédé à Dakar, hier.

Le musicien est décédé dans son sommeil, « après une journée de répétitions avec ses camarades musiciens », a déclaré l’association musicale sénégalaise.

Aucune autre précision sur les circonstances de sa mort n’est pour le moment connue. Les médias de Dakar ont juste rapporté que Balla Sidibé avait été victime d’ « une courte maladie ».

Un groupe populaire et un musicien de talent

L’Orchestre Baobab s’était fait connaître dans les années 70 en misant sur des sonorités africaines et des rythmes cubains allant du jazz/folk à la musique soul. L’ancienne maison de disques de l’Orchestre s’est mobilisé pour rendre hommage, selon ses mots, à « un géant de la musique africaine et un grand et doux homme ». Le camarade de musique de longue date de Siddibé – Thierno Kouyaté – a de son côté déclare avoir perdu un artiste de talents, voire même « deux musiciens monumentaux sans comparaison, puisqu’il était chanteur et batteur de timbales. C’est très difficile », soulignant au passage l’importance qu’occupait Balla Sidibé au sein du groupe.

©Dominique Jouvet/Flickr/domaine public