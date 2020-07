Agenda des sorties culturelles de l’été dans le calme et la verdure à Paris

Cet été, si l’envie d’une pause au frais et au calme vous prend, tout en restant à Paris, voici une petite sélection: Expos entre rêves et paysages néerlandais apaisants, balades fleuries et jardins d’été, de quoi vous donner quelques des idées !

Le Jardin du Quai Branly: une enclave de fraicheur et de biodiversité pour l’été

Le Musée du Quai Branly vous ouvre son jardin tout l’été en accès libre et gratuit. Dessiné par Gilles Clément, ce lieu de nature et de culture fait partie intégrante du musée. Pour les envies de verdure, arpentez ce jardin buissonnant qui s’étend sur une surface de 18 000 m² : sentiers, petites collines, chemins dallés de pierre de torrent, bassins propices à la méditation et à la rêverie… une véritable invitation au voyage. Le petit plus de cet été, ce sont les nombreuses activités qui y sont proposées: atelier « mini-ruche », pour construire un nichoir aux abeilles, « balade verte » pour en apprendre plus sur les enjeux de la biodiversité dans cet espace qui regroupe plus de 169 arbres et une trentaine d’espèces végétales… Bref, parfait pour une pause fraîcheur !

Date: du 4 juillet au 31 août 2020

Lieu: Musée du Quai Branly Jacques Chirac, 37 Quai Branly, 75007 Paris

Pause verdure à la ferme urbaine de Paris Expo

Prenez de la hauteur, grimpez sur le toit du Parc des Expositions et découvrez le projet de la plus grande ferme urbaine en toiture au monde sur une surface de 14 000 m²! Des activités sont proposées tout au long de l’été: atelier découverte de l’agriculture urbaine et des techniques de culture éco-responsables (Hydroponie, aéroponie… etc), atelier découverte et dégustation, aromates et cocktail mais aussi du yoga… De quoi faire une pause en hauteur avec Nature Urbaine dans ce lieu insoupçonné qui surplombe l’agitation parisienne.

Date: tout l’été

Lieu: Parc des expositions, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Rêves de confinement d’artistes à la Slow Galerie

Pour les nostalgiques du confinement, ou plutôt ceux qui ont l’impression que cette expérience est déjà loin, découvrez les rêves de confinement réalisés par 61 artistes pendant cette période. « Personne n’a vécu ce confinement de la même façon, il y a les confinés des villes et les confinés des champs, on a tous rêvé différemment » raconte Lamia Magliuli, propriétaire de la galerie. Venez découvrir, sur format A3 avec des techniques différentes, ce qui a manqué à nos artistes: des retrouvailles autour d’un café, des embrassades, un bal populaire ou bien juste une séance de brozette sur l’herbe. Une exposition collective à ne pas rater !

Date: du 23 juin au 23 septembre 2020

Lieu: Slow Galerie, 5 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Balade fleurie à Bercy Village

Levez la tête, et admirez l’installation poétique d’Audray Roy-Camille, paysagiste des Naturistes : 2600 fleurs sont suspendues dans les airs, à la manière de guirlandes. Après les ballons de Patricia Cunha, les nuages néon de Jordane Saget, le tapis de LED de Fred Sapey-Triomphe, c’est au tour de la jeune artiste de s’emparer de l’endroit et de nous proposer une installation immanquable à ne pas rater. 120 heures de création pour réaliser les 2 600 fleurs et 1200 feuilles qui ont été créées pour l’occasion. Et puis, entre nous, il n’y a rien de plus instagramable !

Date: du 11 juillet au 11 octobre 2020

Lieu: Bercy Village, Cour Saint-Émilion, 75012 Paris

Réouverture de l’exposition À Bois perdu de Siemen Dijkstra et ses paysages apaisants à la Fondation Custodia

À Bois perdu, c’est le nom de l’exposition de Siement Dijkstra mais c’est surtout celui de la technique qu’utilise l’artiste hollandais: la gravure sur bois oublié, un procédé appelé… à bois perdu. L’exposition offre une sélection des meilleures gravures sur bois en couleurs de l’artiste, datant de ces vingt-cinq dernières années, mais le visiteur peut également admirer un nombre important de dessins, gouaches et aquarelles de la main de l’artiste. Une plongée dans son travail « sous-tendu par mon amour de la nature et du paysage », univers apaisant peuplé surtout de paysages néerlandais et de ceux qu’il a traversé pendant des voyages à travers la Scandinavie, l’Inde et la France.

Date: Réouverture du 7 juillet au 6 septembre 2020

Lieu: Fondation Custodia, 121 Rue de Lille, 75007 Paris

Visuel: Affiche officielle jardin d’été Quai Branly©