L’IMA Summer Club, rooftop estival de l’Institut du monde arabe, a ouvert !

Mardi 21 juillet, l’IMA Summer Club, le rooftop estival sur le toit de l’Institut du monde arabe a ouvert ses portes. Toute La Culture y était !

Venez profiter tout l’été du rooftop aménagé par Casabey au 9e étage de l’Institut du monde arabe, avec une vue imprenable sur Paris, dont la belle Notre Dame en travaux. Avec des places debout et places assises, un bar pour se rafraîchir avec de bons cocktails et même un stand pour y ajouter de quoi grignoter, tout est prévu pour y rester toute la soirée. Ouvert de 18h à 2h de matin (3h le week-end), il est possible de venir profiter du soleil de fin de journée à l’ouverture, prendre un verre au coucher de soleil ou, pour les plus fêtards, attendre la nuit pour bouger au son des platines.

Avec un nouveau nom programmé chaque soir, il y en a pour tous les goûts et tous les move. Écho à l’Institut du monde arabe, la programmation musicale mettra à l’honneur rap, raï, R&B, et musiques des pays arabes. Les soirées emblématiques de l’IMA, Classics Only et Arabic Sound System, sont aussi prévues. Nouveaux talents vont côtoyer les grands noms avec, en plus, de jolies surprises. Pour les amateurs de rap français et anglophone, retrouvez dès jeudi soir Lucky et vendredi soir une soirée Classics Only rap et R&B 90’s/00’s. Ce week-end ce sera au tour de 99GINGER et de son fondateur Kirou Kirou avec un son funk et afrobeats, pour laisser place dimanche à Ariel Wizman avec une sélection 100% habibi vibes.

Pour les aficionados du brunch, il sera même possible de manger à l’IMA Summer Club le dimanche entre 13h et 17h avec en bande-son les grandes divas du monde arabe, pour un avant-goût de la prochaine grande exposition de l’Institut, « Divas, de Oum Kalthoum à Dalida » prévue pour janvier 2021. Les gourmands pourront donc profiter du soleil avant que la terrasse repasse en version club dès la fin de l’après-midi.

Pour ce qui est du respect des mesures sanitaires, le masque est obligatoire pour tous les déplacements, les tables sont espacées les unes des autres et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. La jauge de personnes autorisées à rentrer a aussi été réduite.

Du 21 juillet au 21 septembre. Ouvert du mardi au dimanche. Horaires, tarifs et réservation sur le site de l’Institut du monde arabe.

Visuel : © Alice Martinot-Lagarde