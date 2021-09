L’agenda cinéma de la semaine du 15 septembre

Pour cette nouvelle semaine de cinéma, difficile de passer à côté de l’ouragan Dune. L’adaptation de Dennis Villeneuve sort enfin sur nos écrans. On vous propose aussi une sélection éclectique avec un documentaire fascinant sur la corruption en Roumanie, un mélodrame américain signé Justin Chon, la première comédie loufoque réalisée par Laurent Laffite, et également un thriller horrifique pour les amateurs de frissons !

Dune de Dennis Villeneuve

Sans doute l’une des sorties majeures de cette rentrée, voici enfin l’adaptation du célèbre roman de science-fiction par le réalisateur canadien Dennis Villeneuve. Le film, maintes fois repoussé, à fait sa première à la Mostra de Venise cette année. Au casting de cette guerre interstellaire pour le contrôle de la planète Arrakis : Timothée Chalamet, Stellan Skarsgard, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, etc… Un casting hollywoodien XXL pour un projet dantesque, agréablement accueilli par les premières critiques.

L’affaire collective d’Alexander Nanau

Après un incendie dans une boîte de nuit à Bucarest en 2015, de nombreuses personnes succombent à leurs blessures à l’hôpital. Un fait divers qui questionne le système de santé publique en Roumanie. Plusieurs journalistes lancent une investigation pour dénoncer la corruption qui gangrène les hôpitaux du pays. Alexander Nanau signe un puissant documentaire où de simples journalistes sportifs partent en guerre crayon en main contre un gouvernement mafieux. L’affaire de l’incendie au Colectiv Club de Bucarest, devient l’affaire de tous.

L’origine du monde de Laurent Laffite

Reprenant avec espièglerie le titre du célèbre tableau de Gustave Courbet, Laurent Laffite signe son premier film en tant que réalisateur. Il incarne ici Jean-Louis, un homme moyen dont le cœur vient littéralement d’arrêter de battre sans raisons et sans symptômes. Plus de battements, plus de pouls, plus rien. Alors que faire ? Faut-il emmener cet homme en réanimation alors qu’il tient parfaitement debout ? Laurent Laffite signe une comédie loufoque et potache avec Karine Viard, Hélène Vincent et Vincent Macaigne.

Blue Bayou de Justin Chon

Antonio LeBlanc (Justin Chon lui-même) est un père de famille de la Louisiane profonde. C’est le travail qui rythme sa vie sur les bords du Mississippi. Mais voilà, dans ce coin reculé de l’Amérique ses origines coréennes attirent l’œil. Antonio a été adopté lorsqu’il avait seulement 3 ans et à donc vécu plus de 30 ans sur le sol américain. Pourtant les autorités cherchent à l’expulser. S’en suit alors un combat pour rester au près de sa femme Katy (Alicia Vikander, récompensée aux Oscars), de sa fille Jessie, et d’un autre enfant en route.

La proie d’une ombre de David Bruckner

Beth vient de perdre son mari et se retrouve seule dans une maison au bord du lac. Mais pourquoi s’est-il brutalement suicidé sur ce lac ? Elle est alors frappée de visions et de cauchemars où une présence ne cesse de l’appeler… Le personnage incarné par Rebecca Hall va devoir fouiller dans le passé de son défunt compagnon pour tenter de résoudre cet épais mystère. Si tout le monde à ses secrets, Beth commence à découvrir quelque chose de profondément perturbant. Quelque chose qui risque de ne pas laisse sa raison totalement indemne…

Visuel : Affiche de Dune ©Warner Bros