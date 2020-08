Les concerts maintenus à la rentrée

Alors que les concerts avec un public de plus de 5 000 personnes vont pouvoir reprendre à la rentrée, de nombreux artistes maintiennent leurs dates de tournée, voici celles et ceux que vous pourrez retrouver sur scène en septembre-octobre.

Le 5 août, le ministère de la culture annonçait la suppression de la jauge de 5 000 personnes pouvant assister à une manifestation culturelle à partir du 1er septembre, ainsi que sur décision des préfets à compter du 15 août. Les conditions sanitaires devront évidemment toujours être respectées, à savoir le maintien d’un public assis, l’obligation de tenir la distance d’un siège entre deux personnes ou groupes de personnes (10 personnes maximum) ainsi que le port du masque. La réservation en ligne est aussi de mise.

Les concerts, spectacles, festivals, foires et salons, pourront donc se tenir, mais ce sera sans les artistes internationaux qui, incapables de voyager, ont été contraints de reporter leurs dates. Céline Dion à la Défense Arena, Elton John et Alicia Keys à l’Accor Arena, ou encore Avril Lavigne au Zénith de Paris se tiendront donc environ aux mêmes dates, mais en 2021. En France, de nombreux artistes maintiennent ainsi leurs dates de concerts, l’occasion de (re)découvrir la scène musicale francophone. Voici quelques concerts attendus à la rentrée et maintenus malgré la crise sanitaire.

Jeanne Added

La charismatique et sublime Jeanne Added sera au Centquatre début septembre pour un concert pop-electro intense. Figure montante de la scène musicale française, elle délivrera une création scénique inédite, Both Sides, créé avec le scénographe Éric Soyer. Elle revisitera son répertoire, avec sa musique à la fois clubbing et intimiste.

Jeanne Added, Both Sides. 7, 8 et 9 septembre 2020 à 21h au Centquatre (Paris).

-M-

Après avoir été très présent sur Facebook et Instagram à ensoleiller nos dimanches du confinement avec ses gouter-concerts et brunch-concerts, -M- continue sa tournée avec son Grand -Petit- Concert où, seul en scène, il instaure une proximité avec les spectateurs tout en livrant une performance live comme lui seul sait en donner.

Matthieu Chedid, Le Grand Petit Concert, à Bordeaux, Nantes, Aix-en-Provence, Rouen, Lyon… Toutes les dates ici.

Benjamin Biolay

Benjamin Biolay est de retour avec Grand Prix, son neuvième album, dans les bacs depuis le 26 juin. Passionné de course automobile, c’est aussi une métaphore de la vie. Ce magnifique album aux textes envoutants et aux mélodies dansantes promet des live splendides, et tant mieux car sa tournée commence au mois d’octobre avec un concert à Nantes !

Benjamin Biolay, Grand Prix, 30 octobre 2020 à 20h à l’Olympia. Et aussi en tournée à Nantes, Lille, Lyon… Toutes les dates ici.

Roméo Elvis

Le rappeur belge devait se produire sur le scène de l’Accor Arena le 26 mars dernier mais la date a évidemment été reportée. En tournée depuis avril 2020 pour son dernier album Chocolat, Roméo Elvis clôturera le Chocolat Tour à Bercy avec un show qui s’annonce phénoménal !

Roméo Elvis, Chocolat Tour, 4 octobre 2020 à 20h à l’Accor Hotel Arena (Paris).

Therapie Taxi

Therapie Taxi reprend sa tournée, mise en pause depuis l’épidémie de coronavirus, pour son dernier album Cadavre Exquis, disponible depuis le 6 décembre 2019. Le groupe, habituellement d’une énergie débordante, doit piétiner d’impatience de retourner sur scène et préparer des concerts endiablés.

Therapie Taxi, 16 septembre à la Halle Tony Garnier. Puis en tournée à Montpellier, Toulouse, Lille, Rouen… Toutes les dates ici.

