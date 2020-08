Festival Baroque de Pontoise : Playlist « MIGRAZIONE. Des Italiens hors d’Italie »

La 35è édition du Festival Baroque de Pontoise se tiendra à partir 25 septembre. MIGRAZIONE. Des Italiens hors d’Italie reviendra sur l’omniprésence de l’Italie dans la culture française, et plus généralement européenne. Musique, littérature, danse…. Cette saison nous permettra de réfléchir aux intersectionnalités entre les pratiques et aux influences multiculturelles.

Que nous réserve le festival baroque ?

Le mois d’août est entamé. Certains juilletistes ont déjà quitté leur villégiature par le chemin de fer pour éviter un trafic dantesque sous le soleil assassin. Et nous rêvons déjà de kiosques ombragés en septembre, abritant concerts, artistes, divas et ténors, d’églises résonnant de cantates, de fugues ou de sonates, de théâtres ouatés où des solistes d’opéras en perruque, affrontent, le trémolo dans la voix, la virtuosité de quelques cadences finales. Mais que cache donc cette phrase un peu maladroite ?

Elle est essentiellement composée de mots directement issus de l’italien. L’influence de l’Italie est omniprésente en France, elle l’est tout autant dans le reste de l’Europe. En 2020, nous célébrerons quelques anniversaires importants, Caldara et Bononcini (350e), Rossi (450e), Beethoven et Tartini (250e). On y trouve justement beaucoup d’Italiens qui ont fait rayonner leur art dans toutes les cours européennes. Comment ce pays, qui a littéralement colonisé culturellement toute l’Europe autrefois, peut-il redouter MIGRAZIONE aujourd’hui l’apport d’autres cultures, et plus précisément celles du sud ?

Musique, danse, littérature, tous les champs de la création nous seront ouverts pour inciter chacun à réfléchir sur la mobilité des arts, des personnes et la richesse des métissages qui ont fait l’identité culturelle de la France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Autriche ou l’Allemagne. Il est temps de comprendre que l’on n’invente et que l’on est propriétaire de rien. Les idées, les oeuvres et les langues naviguent et s’enrichissent les unes au contact des autres.

Pour vous guider dans ce voyage

vous retrouverez dès le 25 septembre 2020 : Chantal Santon Jeffery, Stéphanie-Marie Degand et La Diane Française, Jean-François Novelli, Roman Vaille et Olivier Broche, Mariana Flores, Leonardo García Alarcón et Cappella Mediterranea, Jean-Luc Ho, Céline Scheen, Damien Guillon et Le Banquet Céleste, David Bobée, Sébastien D’Hérin et Les Nouveaux Caractères, Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique, Vincent Lièvre Picard et Florent Albrecht, Virgile Roche, Jérôme Hantaï et Spes Nostra, Waed Bouhassoun, Moslem Rahal et Orpheus XXI… Emiliano Gonzalez Toro et I Gemelli, Hugo Reyne et les élèves du Conservatoire de Paris, Rosemary Standley et Dom La Nena, Julie Depardieu, Stanislas de la Touche, Florentino Calvo et Spirituoso, Stéphanie Petibon et La Lumineuse, Florence Beillacou et l’Académie des Lynx, Olivier Fortin et Masques, Marco Horvath et Faenza, Edoardo Torbianelli, Marc Hantai et le Teatro d’Arcadia, Catalina Vicens et Servir Antico.

Comme l’année passée, le festival se tiendra en deux parties. La première festivalière, « Acte 1 », du 25 septembre au 17 octobre 2020, suivie de l’ « Acte 2 », saisonnière, jusqu’au 21 juin 2021. La Diane française sera en résidence pour la deuxième année consécutive, avec de nombreux projets éducatifs pour accompagner ses trois spectacles.

La playlist baroque

PLAYLIST / ACTE I

DUELS !

La Diane Française

(direction Stéphanie-Marie Degand)

Avec Chantal Santon-Jeffery, soprano

Quand ? Le vendredi 25 septembre à 20h30

Où ? À Pontoise – Église Notre-Dame

LE DONNE DI CAVALLI

Cappella Mediterranea

(direction Leonardo García Alarcón

Avec Mariana Flores, soprano

Quand ? Dimanche 27 septembre 2020 à 17h

Où ? Pontoise – Cathédrale Saint-Maclou

BACH ET L’ITALIE

Le Banquet Céleste

(direction Damien Guillon)

Avec Céline Scheen,

et Damien Guillon, contre-ténor

Quand ? Jeudi 01 octobre 2020 à 20h30

Où ? Pontoise – Cathédrale Saint-Maclou

PARTITAS de J.S. Bach

Jean-Luc Ho, clavecins

Quand ? Vendredi 2 octobre 2020 à 20h30 et dimanche 4 octobre à 15h30

Où ? Cergy – Église Saint-Christophe / Abbaye de Royaumont

STABAT MATER

Mise en scène David Bobée et Caroline Mutel

Les Nouveaux Caractères

(direction Sébastien D’Hérin)

Avec Caroline Mutel, soprano, Aurore Ugolin, mezzo-soprano,

Bobie M’foumou, danseur, Salvatore Cappello, acrobate

Quand ? Vendredi 9 octobre 2020 à 20h30

Où ? Pontoise – Points Communs-Théâtre des Louvrais

CARNETS DE VOYAGE

Le Poème Harmonique

(direction Vincent Dumestre)

Avec Claire Lefilliâtre, soprano, Bruno le Levreur, contreténor, Serge Goubioud, ténor,

Virgile Ancely, basse

Quand ? Samedi 10 octobre 2020, à 20h30

Où ? Argenteuil – Le Figuier blanc

LES VOIX LOINTAINES

Ensemble Orpheus XXI

(direction Waed Bouhassoun et Moslem Rahal)

Quand ? Samedi 17 octobre 2020 à 20h30

Où ? Pontoise – Le Dôme

PLAYLIST / ACTE II

LES VÊPRES DE COZZOLANI

I Gemelli

(direction Emiliano Gonzalez Toro)

Quand ? Vendredi 20 novembre 2020 à 20h30

Où ? Poissy – Théâtre de Poissy

BIRDS ON A WIRE

Avec Rosemary Standley, voix

et Dom La Nena, voix et violoncelle

Quand ? Jeudi 17 décembre 2020 à 20h30

Où ? St-Ouen l’Aumône – L’imprévu

DES ITALIENS À PARIS

Ensemble Spirituoso

(direction Florentino Calvo)

Avec Stanislas de la Touche, récitant

Quand ? Vendredi 15 janvier 2021

Où ? Vauréal – Théâtre de L’Antarès

LE GRAND TOUR

Ensemble Masques

(direction Olivier Fortin)

Julien Campani, comédien

Quand ? Vendredi 12 mars 2021

Où ? Jouy-le-Moutier – Théâtre de Jouy

JEUNE PUBLIC

POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFRES

Ensemble FAENZA

(direction Marco Horvat)

Avec Olga Pitarch, Marco Horvat, Nicolas Gousseff

Quand ? Vendredi 5 février 2020 à 19h30

Où ? Pontoise – Dôme

A presto !

