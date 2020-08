Une version américaine de l’Eurovision est prévue pour l’année prochaine

Aux Etats-Unis, Le Concours de la Chanson Américaine est une version outre-Atlantique de l’Eurovision.

Chaque année, lorsque l’Eurovision est diffusée dans toute l’Europe, les réseaux sociaux sont remplis d’Américains qui souhaitent y participer ou (ce qui est tout à fait compréhensible) qui se demandent ce qui se passe.

Mais désormais, les résidents américains n’auront plus à vivre dans la confusion et/ou dans la déception, puisqu’une version du concours emblématique – qui se tient en Europe chaque année depuis 1956, à moins qu’il ne soit annulé en 2020 en raison du coronavirus – va débarquer aux États-Unis.

Selon Variety, le concours de chant américain, qui sera diffusé sur les chaînes de télévision du pays pendant les vacances de 2021, aura un format similaire à la version européenne, à la différence que les concurrents viendront cette fois-ci d’États différents au lieu de pays distincts – configuration des États-Unis oblige.

Ces représentants passeront des castings pour pouvoir représenter leurs États avant d’interpréter leurs chansons originales lors d’un événement télévisé, diffusé en direct aux heures de grande écoute. Le verdict du concours sera délivré par l’Académie du Concours de la Chanson Américaine : Des « professionnels de la musique » basés aux États-Unis et représentant divers genres.

« Imaginez que la musique soit un sport olympique et que des artistes du monde entier se réunissent pour se disputer l’or », affirment les producteurs Christer Björkman, Ola Melzig et Peter Settman tout enthousiastes à l’idée de ce concours américain qui n’aurait absolument rien à envier à la version européenne.

Ils poursuivent d’ailleurs en promettant que « La version américaine sera différente de tout ce qui a été vu auparavant à la télévision américaine, mariant la fanfare et l’excitation de March Madness et des playoffs de la NFL avec l’art et la beauté de performances de classe mondiale. »

Il reste à voir si le Concours de la chanson américaine apportera le même glorieux mélange des genres, celui-là même qui a fait la renommée de l’Eurovision au fil des ans.

©the Eurovision audience/Flickr

©logo de l’émission venir