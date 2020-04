Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (35)

Le programme d’aujourd’hui est varié : le violon, le clavecin, le piano, le vibraphone, la guitare, le chant, la chorégraphie et les applaudissements… La diversité crée la richesse !

La violoniste Liya Petrova (dont le disque Beethoven-Britten-Barber avec le pianiste Boris Kusnezow vient de sortir chez Mirare) propose la Sicilienne de Maria Theresia von Paradis avec Teodora Mincheva.

Christophe Rousset devait diriger ses Talens Lyriques dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi en juin. Aujourd’hui, il offre cette vidéo « Addio Poppea… »

Le pianiste Takuya Otaki, 1er prix au Concours d’Orléans en 2016, a créé sa chaîne YouTube pendant le confinement. Aujourd’hui, il présente Golden Slumbers de Lennon-McCartney/Takemitsu

Les membres de la Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique chantent en confinement. le vendredi 17 avril, ils ont présenté La Lune est morte des Frères Jacques en chansigné.

Cynthia Yeh, percussionniste principale du Chicago Symphony Orchestra, interprète « Cross Fit », extrait du quatrième mouvement de An Economy of Means (2015) de Robert Honstein, écrit pour vibraphone préparé.

Le flûtiste Matteo Gemelo joue, quand à lui, Aus Liebe will mein Heiland sternen de Bach.

Après avoir écouté cet extrait de Turandot de Puccini par la soprano Chen Reiss , on a hâte de l’entendre dans un beau théâtre !

Avec beaucoup d’humour, François Alu, premier danseur du Ballet de l’Opéra national de Paris, illustre son confinement !

Dans la première vidéo Les Balcon #1 d’Elsa Bacle pour rendre « Hommage aux soignants et à tous les travailleurs qui sont en 1ère ligne… Et vive la musique qui m’a donné l’élan de filmer chaque soir, à 20h, pour garder une trace de cette période inédite et désastreuse… », Cyril Bouffyesse de l’Orchestre National de France joue son rôle du violoniste.

photo: Cynthia Yeh © Chicago Symphony Orchestra