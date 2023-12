Margaux & Martin : “On veut que nos chansons touchent un maximum de gens”

Maison Pleine est le nouvel album du duo et couple, Margaux & Martin. Un album de douze chansons qui racontent des maisons pleines, des vies tristes, des cœurs qui sonnent creux. Margaux, la chanteuse du duo, revient sur la genèse de Margaux & Martin et se confie à cœur ouvert sur ce nouvel album.

Toute la culture : Comment vous êtes-vous rencontrés avec Martin ?

Margaux : Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de nos études. Nous étions étudiants en Sciences Politiques à Sciences Po Strasbourg. Le hasard a fait que l’on s’est retrouvé tous les deux là-bas. Nous étions dans la même promotion mais on ne s’est pas rencontrés à l’amphithéâtre. Mais il y avait une association artistique au sein de l’école qui s’appelait Le Bureau des Arts et que l’on a tous les deux intégré. C’est là qu’on a fait connaissance. On a même joué au bord d’un piano et c’est là que nous sommes tombés amoureux.

Vous avez sorti un premier album La Boîte à Fantasmes en avril 2021. Comment a-t-il été reçu ?

C’était un projet un peu particulier pour nous ce premier album studio parce qu’on avait envie de densifier notre musique mais on ne savait pas trop comment s’y prendre. Avec Martin, nous nous sommes rencontrés à Strasbourg mais on avait des vies un peu parallèles. On a été tous les deux au conservatoire, Martin en piano/jazz et moi en musique de chambre. Avec notre premier album, on avait pour objectif de travailler avec de vrais musiciens. Du coup, on est passé d’un duo d’amour à un quintette d’amitié. On s’est même essayé à d’autres styles d’écriture. L’album a finalement bien fonctionné. Il nous a permis de faire 170 dates de concerts.

Vous sortez votre nouvel album Maison Pleine. Que vous inspire ce titre ?

Avec Martin, on se sentait assez libre de choisir les titres des chansons de l’album. Il y a des chansons qui parlent de sujets très divers, de choses très intimes, de sujets plus engagés… Du coup, le titre “Maison Pleine” est venu naturellement. C’est d’ailleurs le titre de l’une de nos chansons et qui interroge sur le sens d’une vraie attention à l’autre et en particulier à quelqu’un qu’on aime.

L’un des titres de l’album, Amazones, a été dévoilé le 6 octobre dernier en plein mois d’Octobre Rose. Est-ce que c’était une façon de rendre hommage à toutes les femmes victimes de cancer du sein.

Tout à fait ! Avec Martin, nous avons presque la trentaine. On n’est pas bien vieux mais on a beaucoup été confrontés à la maladie. Beaucoup de nos proches ont été atteints d’un cancer. Ça faisait longtemps qu’on voulait faire une chanson sur ce que le cancer fait au corps des femmes. C’est moi qui ai écrit les textes de cette chanson et c’est Martin qui a fait toutes les orchestrations. On a une amie proche qui a eu un cancer. On cherchait la bonne manière d’en parler et du coup, on a fait cette chanson pour rendre hommage aux femmes victimes de cancer du sein. C’était aussi une manière de dire que le cancer n’est pas un combat solitaire et que c’est important d’en parler. On vit dans une société qui est assez paradoxale parce que d’un côté, on est entouré de gens qui font face à la maladie et d’un autre coté, on est incapable de regarder la maladie en face et d’en parler. Il y a toujours une espèce de gène, un tabou… Et cette chanson a permis justement de briser cela. Lors du tournage du clip, on a vécu une aventure très collective parce qu’il y avait nos amis musiciens mais aussi un chœur de femmes qui s’appelle Turbulences. On voit aussi dans le clip, onze femmes autour de moi, de tous âges, toutes origines… et ça a donné lieu à énormément de discussions. Beaucoup de jeunes femmes se sont reconnues à travers ce titre. On a aussi reçu plein de témoignages de gens qui nous ont découvert à travers ce titre et qui nous ont dit ‘merci’.

Bien que le cancer du sein soit un sujet assez sensible, le clip de Amazones montre une certaine légèreté…

On voulait que ce soit un élan de vie. C’est un sujet terrible mais qui nécessite qu’on s’en empare à plein le corps. On voulait y mettre de la puissance et de la majesté.

Prévoyiez-vous de promouvoir l’album à travers des concerts ?

Nous avons donné une release party le 1er décembre en Alsace. On a eu beaucoup de chance car les programmatrices nous ont proposé de présenter les chansons dans des conditions de studio. Nous étions huit sur scène. Il y avait notamment le chœur de femmes qu’on entend dans Amazones. Martin et moi, nous avons même écrit des chansons qui ne sont pas dans l’album et qu’on a pu jouer en concert ce soir-là. Ensuite, on donnera une date en Vendée, d’autres dates en Alsace et dans le Centre en 2024.

En cinq ans de scène, vous avez fait les premières parties de Pierre Perret ou encore de Lynda Lemay. Quel est votre plus grand rêve ?

Lynda Lemay nous avait invité sur scène alors qu’on ne s’y attendait pas du tout ! Elle avait donné un concert en Alsace. Elle nous a fait monter sur scène, elle s’est assise dos à son public et elle nous a demandé de chanter une de nos chansons. C’était fou. On s’en souviendra toute notre vie ! Sur le plan artistique avec Martin, on a déjà l’impression de vivre un rêve. On veut que nos chansons touchent un maximum de gens et qu’elles fassent écho à des histoires qui ne sont pas les nôtres. On est émus quand on s’aperçoit que certaines personnes se reconnaissent dans nos chansons. On espère aussi présenter nos chansons devant des audiences encore plus larges.

Image en une : © Jérôme Muller Castellanos.