« Mediator. Un crime chimiquement pur » d’Eric Giacometti, Irène Frachon et François Duprat : Servier, scandale d’Etat

Faire une BD à partir d’un des plus grands scandales sanitaires n’allait pas de soi. Pourtant, Mediator. Un crime chimiquement pur présente de façon claire et passionnante l’affaire qui a secoué la France.

Petit rappel des faits : Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, s’inquiète d’un cas particulier remonté par une patiente, Joëlle, atteinte d’une hypertension artérielle pulmonaire, « une maladie rare, quelques cas par million d’habitants, mais mortelle par épuisement du cœur ». Parmi les médicaments que prend Joëlle, le Mediator, un médicament fabriqué par le laboratoire Servier, il y a quelques années, impliqué dans un scandale sanitaire, celui de l’Isoméride. Irène Frachon décide de mener son enquête sur la nature du Mediator, médicament utilisé par de nombreuses femmes qui s’en servent en tant que coupe-faim pour perdre quelques kilos. Si le Mediator est interdit fin 2009, le bilan est lourd : selon l’expertise scientifique réalisée pour le procès pénal, le médicament a causé entre 1300 et 1800 morts par valvulopathie.

La bande dessinée revient clairement sur ce scandale, et fait preuve d’une grande pédagogie, autant sur le plan médical que sur le plan juridique et institutionnel. Le lecteur est amené à croiser de nombreuses parties prenantes, dont bien sûr Irène Frachon, comme les équipes de l’hôpital Antoine-Béclère de Brest (qui avaient déjà tiré la sonnette d’alarme sur l’Isoméride), les journalistes, l’éditeur du livre d’Irène Frachon Mediator 150 mg, combien de morts ?, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, surtout, la figure intrigante (et dégoutante) de Jacques Servier. La BD se permet également un long détour sur l’affaire de l’Isoméride, qui permet d’éclairer celle du Mediator. Un livre salutaire, qui ne se prive pas de prendre position, et ne livre pour autant pas un discours complotiste sur le monde médico-pharmaceutique.

Pour poursuivre la réflexion sur l’industrie pharmaceutique, il est possible de lire Des Big Pharma aux communs. Petit vadémécum critique de l’économique des produits pharmaceutiques de Gaëlle Krikorian. Ce court essai propose une synthèse bienvenue sur l’économie des médicaments, et notamment sur le coût exorbitant de certains produits ainsi que sur la pénurie d’autres. Présentant les symptômes et réalisant un diagnostic, la docteure en sociologie à l’EHESS prend de nombreux exemples, et notamment la crise du COVID, pour proposer différents traitements dans le but de réinventer l’économie des produits pharmaceutiques.

Mediator. Un crime chimiquement pur, Eric GIACOMETTI, Irène FRACHON, François DUPRAT, éditions Delcourt, 200 pages, 23,95 €

Des Big Pharma aux communs. Petit vadémécum critique de l’économique des produits pharmaceutiques, Gaëlle KRIKORIAN, Lux Editeur, 136 pages, 12 €

Visuel : Couverture de Mediator