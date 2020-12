La nouvelle BD « Lou ! » ou le meilleur cadeau à offrir pour Noël

Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, voici une BD qui plaira sans aucuns doutes à toute votre famille : Lou ! Sonata, Tome 1, la nouvelle saison de la BD Lou ! de Julien Neel. Dans cette nouvelle saison, sortie début décembre 2020, Lou entre dans l’âge adulte et découvre la vie en solitaire. Entre légèreté, sensibilité et humour, Julien Neel parvient à retrouver la fraîcheur de ses premiers tomes.

L’héroïne blonde a réussi à s’implanter dans l’univers d’aujourd’hui comme l’icône d’une génération entière de lecteurs et lectrices. Dans le premier tome, sorti en 2004, elle a tout juste douze ans, et, comme dans les films d’Harry Potter, l’écart entre les sorties de chaque tomes permet aux enfants de grandir en même temps. Aujourd’hui, elle a une vingtaine d’années, et découvre les joies de l’Université et de la vie d’adulte. Une particularité de cette petite blonde est qu’elle ressemble à tout le monde : elle cultive sa fantaisie, vivant dans un univers toujours plus créatif, mais elle n’est pas pour autant parfaite. La présence de sa mère, célibataire, fan de jeux vidéos et de SF, renverse les schémas familiaux traditionnels, faisant de Lou un personnage plus qu’humain.

Les derniers tomes de la Bande dessinée, à partir du tome 6, devenaient un peu obscurs, loufoques, moins compréhensibles. Ils s’éloignaient de l’authenticité et de la sensibilité des tous premiers tomes, qui avaient séduit tant de lecteurs et de lectrices. Mais avec cette nouvelle saison, Julien Neel s’éloigne des résonances SF et des cristaux étranges pour revenir à quelque chose de plus essentiel : l’entrée dans la vie adulte de son personnage. Lou se questionne alors sur son existence, son avenir, sa place dans le monde et elle poursuit son voyage intérieur, toujours en quête de ses idéaux.

Pour faire résonner davantage ce nouveau volume, celui-ci s’accompagne d’un album de musique. Cette bande-son est signée par le groupe Krystal Zealot, qui interprète à sa manière l’atmosphère de Sonata, à travers des morceaux électroniques et éclectiques. Elle est idéale en accompagnement musical de sa lecture, ou pour télétravailler en compagnie des visuels animés chaleureux de Julien Neel mis en ligne sur la chaîne YouTube de la BD !

Julien Neel parvient donc à redonner vie avec une grande justesse à sa BD et à ce personnage qui nous accompagnera, nous l’espérons, encore longtemps.

Visuel : © couverture – Lou! Sonata Tome 1- Julien Neel