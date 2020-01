5×2 places à gagner pour « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » d’Arnaud Viard

Mercredi sortira en salle le nouveau film d’Arnaud Viard, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe de la Comédie Française, Camille Rowe, avec la participation d’Elsa Zylberstein. A cette occasion, Toute La Culture vous fait gagner des 2 places pour assister à la séance de votre choix.

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…