« Amour fou »: Clotilde Hesme et Jérémie Renier s’aiment à mort sur Arte

En trois épisodes de 49 minutes, Matthias Golkap réunit à l’écran Clotilde Hesme et Jérémie Renier pour Amour fou, un duo de tourtereaux sanglant. Frissons garantis et diffusion télé juste après la Saint-Valentin, à 20h55 le 20 février sur Arte.

Rebecca (Clotilde Hesme) est médecin et son amour avec Romain (Jérémie Renier) serait parfait s’ils n’avaient pas de difficultés à avoir un enfant et si son jeune et pénible beau-frère (Finnegan Oldfield) n’était pas venu s’installer avec sa copine (Majda Abdelmalek) juste en face de leur maison de banlieue calme. Un soir, ils sont témoins d’une dispute très violente du jeune couple qui a l’amour vache. Le lendemain la belle-sœur a disparu. Rebecca veut prévenir la police.

« Thriller domestique » très noir, bien serré et merveilleusement joué (Hesme est lumineuse malgré les côtés sombres de son personnage, Renier toujours juste et Majda Abdemalek est une jolie découverte), Amour Fou parvient à créer et soutenir le malaise jusqu’au bout de ses trois épisodes qui mêlent avec brio psychologie, manipulation, flash-backs, hôpitaux et décors reculés. On a vraiment froid dans le dos et la violence circonscrite à 4 personnes est infinie. Un petit bijou à découvrir le 20 février donc et à voir sur Arte +7 dès le soir de la Saint-Valentin, du 13 février au 20 mars.

Amour fou, de Matthias Golkap, avec Clotilde Hesme, Jérémie Renier, Majda Abdemalek, Finnegan Oldfield, 3×49 minutes, 2020.

visuel : Arte/Caroline Dubois