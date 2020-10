L’Arras Film Festival annulé dans sa forme initiale

L’édition 2020 du festival devait se dérouler du 6 au 15 novembre. Mais, un arrêté municipal du maire d’Arras du samedi 17 octobre, vient changer la donne en ordonnant la fermeture de lieux indispensables à la tenue du festival.

Pourtant, comme le rappelle le festival et son organisatrice l’association Plan-séquence dans leur communiqué, le protocole sanitaire élaboré pour l’événement avait été « accepté et reconnu comme solide » par la Préfecture du Pas de Calais. Dans ces conditions, le Conseil d’administration se voit dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 de l’Arras Film Festival. Tout en rappelant que, bien qu’en étant conscient de la gravité de la situation sanitaire, il ne faut pas négliger l’impact financier et social que cette décision pourra avoir sur certains des collaborateurs et salariés, déjà terriblement précarisés, les distributeurs des films sélectionnés et sa centaine de fournisseurs.

Néanmoins, les organisateurs.rices dévoué.es n’abandonnent pas l’espoir d’une forme revisitée. Toujours au stade de la réflexion après les nombreux revirements des derniers jours, ils expriment leur volonté de mettre en place une opération de diffusion d’envergure en partenariat avec les distributeurs de films et les salles de cinéma actuellement en souffrance. Pour le moment, cela s’annonce sous la forme d’un temps fort qui sera proposé au public à partir du mercredi 4 novembre et sur plusieurs semaines dans les salles de cinéma de la région Hauts-de-France et exceptionnellement à Paris. De plus amples précisions sur ce programme devraient être communiquées dans les jours à venir.

©Affiche Festival d’Arras 2020.