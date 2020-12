L’agenda cinéma de la semaine du 23 décembre 2020

En cette semaine de célébration de Noël en famille, l’occasion ne nous est toujours pas donnée de remettre les pieds dans une salle de cinéma. En revanche, il nous est toujours possible de voir des films depuis chez nous. Pas si mal pour une semaine en famille non ? Alors préparez le popcorn et le chocolat chaud parce que voici la sélection films et séries de la semaine.

Maman j’ai raté l’avion , par Chris Columbus

Il est impossible de faire un agenda cinéma sans parler des films de Noël cette semaine. Alors le classique Maman j’ai raté l’avion est un passage obligatoire. C’est un voyage dans l’Amérique des années 90 durant les vacances de Noël. Cette comédie culte et sympathique continue de nous faire passer un bon moment. C’est à (re)voir en vod juste ici ou sur Disney+.

How to ruin Christmas, par Rethabile et Katleho Ramaphakela

Netflix nous livre une mini série comique sous le thème de Noël. Ce sont trois épisodes d’une cinquantaine de minutes qui nous font relativiser sur les diners de famille et l’ambiance des fêtes. Tumi, la fille prodige est de retour dans sa famille pour les fêtes. Après avoir saboté le mariage rêvé de sa soeur, elle va tenter de réparer les dégâts avant qu’il ne soit trop tard. Sur un ton léger et comique cette série est un bon moyen de détendre les tensions qui peuvent apparaitre après avoir passé trop de temps en famille. C’est à voir sur Netflix.

Rêves cosmiques, ciné-concert en direct par Florent Marchet

Le forum des images nous dévoilait en juin dernier sa nouvelle offre numérique : Le Fil. C’est un nouveau format de salle virtuelle qui organise des ateliers critiques, des Zooms sur… et des ciné-concerts. Ainsi tous les mardi à 20h vous pouvez participer à des master class, des rencontres exceptionnelles et des cours de cinéma. Mais ce n’est pas tout. Des séances pour le jeune public sont également organisées. Ce mercredi à 17h découvrez le ciné-concert en direct et gratuit de Florent Marchet. Parce que les fêtes de Noël, c’est aussi passer du temps avec les enfants ! Alors « Rêves cosmiques » c’est un ciné-concert pour les tout-petits et leurs parents. Et oui même les grands retrouveront leurs âmes d’enfant. C’est une invitation à voyager parmi les constellations à partir de 18 mois. Le chanteur et compositeur Florent Marchet transporte petits et grands sur un rythme pop-rock vers des « Rêves cosmiques ». Pour participer à cet événement il suffit de cliquer juste ici.

Minuit dans l’univers, par Georges Clooney

Disponible sur Netflix ce 23 décembre 2020, ce film de science fiction dramatique est un bon moyen de s’évader de l’ambiance féerique de Noël qui n’en finit plus. De plus c’est un bon moyen pour nous faire relativiser sur l’année 2020 qui prend fin dans une semaine. Au programme : ambiance post-apocalyptique, astronautes et catastrophe planétaire imminente. Et pour couronner le tout, Georges Clooney est en tête d’affiche. Il incarne le rôle d’Augustin un brillant astronome en mission dans l’Arctique. Adapté du roman éponyme de Lily Brooks-Dalton, ce film nous parle aussi de survie sur une planète devenue hostile.

After chapitre 2, par Roger Kumble

Adapté de la saga à succès d’Anna Todd, ce film est le second chapitre. On découvrait After Chapitre 1 en 2019 par la réalisatrice Jenny Gage. Une romance dramatique qui nous livrait le personnage de Tessa promise à un avenir tout tracé depuis son plus jeune âge. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université. Ce bad boy lui fera perdre tout contrôle. Jenny Gage transmet son flambeau à Roger Kumble pour ce deuxième chapitre. Il suit la continuité du premier film mais connaîtra de nombreux bouleversements. Une histoire d’amour qui vire au dramatique ? Tout à fait. Mais Tessa et Hardin tenteront de recoller les morceaux de leur relation. Amazon Prime Video nous dévoile le Chapitre 2 ce 22 décembre 2020 .Une belle romance à découvrir juste ici

Chouans !, par Philippe de Broca

Les fêtes de fin d’année c’est aussi une belle occasion de (re)voir les classiques. Philippe de Broca retrace un épisode sanglant de la Révolution française : celui des Chouans. Les Chouans étaient des insurgés royalistes de Bretagne, du Maine, de Basse-Normandie et du nord de l’Anjou pendant la guerre civile qui opposa les républicains et les royalistes en France. Il se battent contre les républicains pour le rétablissement de la monarchie. C’est ainsi que la France se déchire en 1793. « Philippe de Broca traite également les deux camps, avec assez de nuances pour échapper à tout soupçon de manipulation. » nous informe Arte. C’est un classique à voir avec de grands acteurs français tels que Philippe Noiret, Sophie Marceau et Lambert Wilson en chefs de file. Une belle fresque historique à découvrir ce dimanche 27 décembre sur Arte à 21h05.

Visuel : ©Affiche How to ruin Christmas